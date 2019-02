/R E P R I S E -- Avis aux médias - Tournée québécoise En action pour la main-d'oeuvre - Le ministre Jean Boulet rencontre les intervenants du marché du travail de la région de Lanaudière/

C'est lundi le 18 février prochain, dans le cadre de sa série de conférences Midi-MAG, que la Chambre de commerce et d'industrie de Laval (CCIL) accueillera à sa tribune le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, M. Guy Cormier....

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invite les représentants des médias à une mêlée de presse à la suite de sa rencontre avec les intervenants du marché...

Dans le cadre de la campagne Stagiaires en solde, la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et l'Union étudiante du Québec (UEQ) proposent un projet de loi qui se veut une solution concrète pour améliorer les conditions de stage au Québec....