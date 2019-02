Forum sur le climat et l'écoresponsabilité à l'école





MONTRÉAL, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le 22 février prochain, dans le cadre de l'événement La planète s'invite à l'école, 750 participants provenant d'une centaine d'institutions d'enseignement publiques et privées, de six régions administratives, du primaire à l'université, et plus de 75 organisations se réuniront au collège Regina Assumpta pour un Forum sur le climat et l'écoresponsabilité à l'école.

Le 10 septembre dernier, le secrétaire général des Nations unies, M. Antonio Guterres, a lancé un appel sans précédent à la communauté internationale où il interpellait les décideurs et dirigeants à relever le défi de l'urgence climatique en espérant que « ...les jeunes d'aujourd'hui inaugureront un nouvel avenir plus vert ». Celui-ci invitait ces derniers à se mobiliser rapidement et à agir collectivement d'ici les deux prochaines années pour limiter les effets potentiellement catastrophiques d'un réchauffement climatique de plus de 2 degrés Celsius.

En réponse à cet appel, le collège Regina Assumpta et son comité jeunes leaders ont décidé de mettre sur pied un événement d'envergure autour de la nécessité de passer à l'action dès maintenant pour faire de l'école québécoise un milieu de vie sain, écoresponsable et capable de former des écocitoyens engagés pour la protection de l'environnement et pour une justice sociale et climatique. Ce forum vise aussi à propulser un Appel des jeunes et du milieu l'éducatif en faveur de la lutte aux changements climatiques à l'école en plus d'un Pacte de l'école québécoise. Selon Dominic Vézina, initiateur et idéateur de La planète s'invite à l'école, « (...) l'événement est une réponse directe à l'appel du Secrétaire général des Nations unies. L'école doit être cohérente avec les défis d'aujourd'hui et capable de former des jeunes qui à leur tour sauront relever ces derniers! Il est de notre devoir d'agir maintenant pour leur assurer un avenir viable!

Cette initiative s'inspire du mouvement citoyen « La planète s'invite au Parlement » qui vise à mobiliser et à rallier les citoyens autour de la reconnaissance de l'urgence climatique et l'importance d'agir maintenant. Pour Dominic Champagne qui participera à l'événement : « Toutes les sphères de la société doivent se mobiliser contre le péril des changements climatiques. Que l'école décide de s'investir dans le mouvement me semble d'une logique évidente ».

Les participants rencontreront des acteurs engagés dans la lutte aux changements climatiques tels que Hubert Reeves, Laure Waridel, Julie Le Breton, Vincent Graton, Mélissa Mollen Dupuis, Eddy Pérez et Karel Mayrand. Plusieurs élus des différents niveaux de gouvernement seront aussi présents.

Le 22 février prochain, l'école québécoise s'invite sur Terre pour répondre à cet appel à l'action, contribuer au défi du climat et mobiliser les jeunes en faveur d'un avenir viable et équitable pour tous!

Visitez-nous et partagez l'information : http://www.laplanetesinvitealecole.com

SOURCE Collège Regina Assumpta

Communiqué envoyé le 18 février 2019 à 07:00 et diffusé par :