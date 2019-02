/R E P R I S E -- Avis aux médias - événement en matière d'infrastructure à Vaudreuil-Dorion/





VAUDREUIL-DORION, QC, le 15 févr. 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement en matière d'infrastructure en présence du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, du député fédéral de Vaudreuil-Soulanges, M. Peter Schiefke, et de la députée provincial de Soulanges, Mme Marilyne Picard, au nom de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy.

Date : Le lundi 18 février 2019



Heure : 15 h



Lieu : Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion

51, rue Jeannotte

Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 6E6

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 18 février 2019 à 06:30 et diffusé par :