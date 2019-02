/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Duclos sera à Markham pour souligner des changements aux prestations parentales du régime d'assurance-emploi qui permettront de renforcer la promotion de l'égalité entre les sexes/

Dans le cadre de la campagne Stagiaires en solde, la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et l'Union étudiante du Québec (UEQ) proposent un projet de loi qui se veut une solution concrète pour améliorer les conditions de stage au Québec....

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) dénonce le recours à la sous-traitance du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) pour des services en orientation et évaluation du...