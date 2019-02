Kalimat Telecom choisit Parallel Wireless pour le déploiement de son réseau





L'opérateur entend déployer les solutions HetNet et principales vitualisées de Parallel Wireless pour proposer des services mobiles à large bande et ouvrir la voie à la 5G

NASHUA, New Hampshire, 18 février 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Parallel Wireless, Inc., le grand fournisseur de la première solution logicielle de réseau unifié de bout en bout au monde pour tous les G (2G, 3G, 4G et 5G), a annoncé que Kalimat Telecom, une filiale de Trade Links (Koweït), avait choisi Parallel Wireless pour bâtir son réseau mobile à large bande en Irak.

D'après le rapport de la GSMA intitulé « Mobile Economy: Middle East and North Africa 2018 (Économie mondiale : Moyen-Orient et Afrique du Nord 2018), l'Irak ne présente un taux de pénétration d'Internet sans fil que de 52 %, ce qui représente une grande opportunité pour les fournisseurs de services de télécommunications sur ce marché. Des infrastructures lacunaires et des coûts d'exploitation élevés entravent actuellement le développement.

Kalimat a reconnu que l'inflexibilité des solutions cellulaires héritées ne permettait pas d'offrir des solutions numériques à la population irakienne qui attend avidement des services numériques. Grâce aux solutions HetNet et principales entièrement virtualisées de Parallel Wireless, Kalimat peut déployer un réseau mobile à large bande distribué virtualisé offrant des services sans fil au grand public et aux entreprises dans toute la région, et ce, à moindre coût et selon un calendrier accéléré. L'architecture logicielle de Parallel Wireless permet un déploiement aisé et offre la flexibilité nécessaire pour répondre à l'évolution des besoins de ce marché. Il s'agira de l'un des plus grands réseaux mobiles commerciaux à large bande entièrement virtualisés dans la région.

Avec Parallel Wireless, les dépenses en capital, les dépenses d'exploitation et la complexité liée au développement et à la gestion du réseau sont globalement réduites de manière sensible grâce à l'automatisation du réseau. Ainsi, le réseau mobile à large bande haut débit fournira à la région toute une série de nouveaux services voix et données évolués résidentiels et d'entreprise, contribuant à la concrétisation d'une société numérique.

Citations

Pour Wilson Varghese, PDG de groupe chez Trade Links et PDG de Kalimat Telecom : « Au départ, nous avons sélectionné Parallel Wireless en raison de son innovation dans le domaine de l'Open RAN et de la virtualisation et de leurs travaux avec quelques-uns des plus grands exploitants de réseau mobile dans le monde. Notre décision a été confortée à de nombreuses reprises tout au long du déploiement initial, car nous n'avons eu de cesse d'être impressionnés par la rapidité avec laquelle nous avons pu passer des essais en laboratoire aux déploiements ; un processus qui nous a pris très peu de temps pour virtualiser les services principaux nécessaires pour la réussite du projet qui consistait à offrir un meilleur service à nos clients, ruraux, suburbains ou urbains, dans toutes les régions. »

Pour Amrit Heer, responsable de la prospection pour l'Europe et le Moyen-Orient chez Parallel Wireless : « Nous sommes attachés à notre rôle qui consiste à contribuer à éliminer la fracture numérique. Nous travaillons avec des partenaires comme Kalimat Telecom pour les aider à offrir à moindre coût une connectivité en simplifiant l'installation et en accroissant la flexibilité et la durabilité grâce à notre logiciel pour le déploiement de nouveaux réseaux sans fil. Ainsi, les coûts qui découlent de la construction ou de la modernisation des réseaux mobiles sont réduits, et tout un chacun dans le monde peut être connecté. »

À propos de Kalimat Telecom

Kalimat Telecom Ltd. est connue pour être l'un des plus grands fournisseurs de télécommunications en Irak à offrir des services voix et données aux clients des secteurs résidentiel, entreprise et privé dans tout le pays. L'Irak est l'un des marchés des télécommunications à forte croissance les plus captivants au monde, et Kalimat Telecom emboîte le pas dans le but d'employer et de soutenir le peuple irakien, nous contribuons à bâtir une réputation internationale qui ne cesse de s'améliorer pour le nouvel Irak. Kalimat Telecom est un grand acteur du secteur des télécommunications qui répond aux besoins en trafic voix et en transfert de données du client irakien entre les différentes régions du pays, garantissant un meilleur taux d'aboutissement des appels, un règlement rapide des factures et un accroissement des recettes pour ses activités. Suivez Kalimat sur Twitter

À propos de Trade Links

Trade Links est une société privée mondiale de services avec des opérations aux États-Unis, au Koweït, en Irak, en Afghanistan, dans les Émirats arabes unis, au Qatar, au Bahreïn, en Chine et dans les Philippines. La société s'adresse à toute une série de secteurs via plusieurs divisions commerciales. Ces divisions commerciales opèrent sous le nom de Trade Links et proposent plusieurs gammes de produits et services comme l'aviation, l'ingénierie et la construction, la communication, la logistique, le transport, le CVC et la réfrigération, le logement et l'appui de projets. Avec pour mission de simplifier le globe et de redéfinir les limites, Trade Links a été créée au Koweït en 1997 et est devenue une entreprise multidimensionnelle avec des intérêts commerciaux dans de nombreux secteurs. http://www.tlinksme.com/divisions/telecom/

À propos de Parallel Wireless

Parallel Wireless s'est donné pour mission de connecter 4 milliards de personnes non connectées en repensant les réseaux. La solution Open RAN unifiée de bout en bout 2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE et 5G permet aux opérateurs de déployer tout réseau cellulaire G avec SON en temps réel aussi aisément et aussi bon marché qu'un Wi-Fi d'entreprise, qu'il s'agisse de rural, d'entreprise, de sûreté publique, de M2M, d'IdO, de la ville intelligente ou de l'urbanisation desserrée. La société collabore avec de nombreux grands opérateurs à travers le monde et a été désignée comme le fournisseur le plus performant pour tous les G par Telefonica et Vodafone. L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless dans les solutions RAN ouvertes virtualisées multitechnologiques ont été récompensées par 50 prix du secteur, comme une nomination MWC19 GLOMO pour la meilleure infrastructure de réseau mobile avec Huawei et Ericsson (NASDAQ : ERIC). Connectez-vous à Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

Communiqué envoyé le 18 février 2019 à 06:00 et diffusé par :