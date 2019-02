/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Résultat de la campagne Centraide du Grand Montréal 2018 et remise des prix Solidaires/





MONTRÉAL, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le résultat 2018 de la campagne Centraide du Grand Montréal, une des plus vastes opérations de solidarité destinée à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, sera dévoilé le 18 février à 17 h.

À cette occasion, une quinzaine de Prix Solidaires seront remis à des entreprises, des bénévoles et des organismes communautaires qui contribuent par leur générosité, leur temps et leur talent à construire un Grand Montréal plus juste et plus fort.

DATE/HEURE : Lundi 18 février 2019, à 17 h



LIEU : Belvédère du Vieux-Port de Montréal

Centre des Sciences de Montréal

2, rue de la Communes Ouest, Montréal



QUI : Les coprésidents de la campagne 2018 de Centraide du Grand Montréal, Stephen Bronfman, président exécutif de Claridge et Marie-Josée Lamothe, présidente de Tandem International.





Lili-Anna Pere?a, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal





Quelque 350 partenaires de Centraide : donateurs, bénévoles et des représentants d'organismes bénéficiaires.



DÉROULEMENT : 17 h : accueil et exposition photo





17 h 15 : dévoilement du résultat de la campagne Centraide du Grand Montréal 2018





17 h 30 : remise des prix Solidaires

