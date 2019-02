Tournée GCR 2019 : plus de 1?000 entrepreneurs en construction seront sensibilisés





MONTRÉAL, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - C'est le début aujourd'hui de la Tournée GCR 2019 qui permettra à Garantie de construction résidentielle (GCR) d'échanger avec les entrepreneurs et autres professionnels au sujet de l'amélioration de la qualité de la construction et de la protection des consommateurs. Bien qu'une étude ait récemment démontré que les défauts de construction étaient en baisse partout au Québec, il y a encore beaucoup à accomplir à ce chapitre. GCR entend donc profiter de cette tournée pour sensibiliser les entrepreneurs à l'importance d'offrir une construction de qualité aux consommateurs québécois.

«?La surveillance des chantiers et les inspections sont au coeur de nos actions pour assurer la protection des consommateurs et favoriser l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle, mais nous sommes convaincus que la prévention et le partage des connaissances sur les meilleures pratiques auront aussi un grand effet. Voilà pourquoi nous effectuons la Tournée GCR 2019?», affirme Daniel Laplante, président-directeur général de Garantie de construction résidentielle.

Un peu plus de 1?000 entrepreneurs, architectes, ingénieurs et autres acteurs de l'industrie de la construction résidentielle sont attendus à l'événement dans les huit villes qui seront visitées par GCR lors de la Tournée. Cette dernière s'arrêtera à Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Drummondville, Longueuil, Laval, Rimouski et Saguenay d'ici le 21 mars prochain.

En outre, GCR informera les entrepreneurs que la prévention des défauts de construction et la surveillance de chantiers seront au coeur de ses priorités en 2019 pour protéger efficacement les acheteurs.

L'importance des inspections pour protéger les consommateurs

C'est en effet 8?500 unités résidentielles qui seront inspectées par GCR en 2019, soit une augmentation de près de 20 % par rapport à l'année précédente. Une des formations offertes lors de la Tournée GCR 2019 portera justement sur l'importance de non seulement construire conformément à ce que prévoit le code de construction, mais aussi d'intégrer des pratiques d'excellence qui vont plus loin que les normes prévues par le Code et qui ont pour effet d'accroître la qualité de la construction. «?GCR sera toujours là pour encourager un entrepreneur qui choisit d'accroître la qualité de ses bâtiments, et ce, au bénéfice de ses clients?», poursuit M. Laplante.

Diminuer les réclamations

Après quatre ans d'opération comme seul plan de garantie obligatoire, GCR est désormais en mesure d'informer les entrepreneurs sur les réclamations qui sont les plus souvent faites par les consommateurs et qu'elle reconnaît comme valables. Ce faisant, l'organisme espère que les entrepreneurs porteront une attention particulière à certains éléments qui éviteront bien des désagréments aux consommateurs, comme les infiltrations d'eau par les seuils de porte, la condensation des fenêtres du sous-sol ainsi que les craquements des planchers de bois franc.

Baisse des principaux défauts de construction : les actions de GCR portent fruit

Rappelons que grâce au travail de prévention effectué par GCR sur les chantiers de construction depuis 2015, la présence de défauts de construction sur les habitations construites au Québec a fortement diminué. GCR a d'ailleurs rendu publique en janvier dernier une étude sur les défauts de construction au Québec. Plus précisément, pour chaque inspection réalisée en septembre 2016 au Québec, GCR identifiait en moyenne 1,78 non-conformité parmi les dix principales non-conformités répertoriées. En décembre 2018, GCR en recensait désormais 0,81. De 2016 à 2018, les non-conformités principales par inspection ont donc chuté de 54 % au Québec. La diminution du nombre de non-conformités est également observable dans l'ensemble des régions du Québec.

Remise de distinctions à des entrepreneurs qui ont la meilleure Cote Qualité GCR

Dans chaque ville visitée lors de la Tournée GCR, des distinctions seront remises à des entrepreneurs qui se sont démarqués en 2018 alors qu'ils ont obtenu la Cote Qualité GCR AA. Cela signifie que ces entreprises ont une excellente cote technique, une solidité financière et qu'elles accordent une importance aux préoccupations de leur clientèle. Plus de 100 entrepreneurs seront reconnus lors de la Tournée.

Tournée GCR 2019 : les huit villes visitées et les formations offertes

Voici les dates et les villes visitées :

18 février : Québec

21 février : Trois-Rivières

26 février : Sherbrooke

28 février : Drummondville

11 mars : Longueuil

14 mars : Laval

19 mars : Rimouski

21 mars : Saguenay

Voici la liste des ateliers de formation offerts :

Top 5 des réclamations : comment arriver à les prévenir??

Inspections et pratiques d'excellence : comment performer??

Nouveau portail des entrepreneurs, inspection préréception et autres changements chez GCR.

Des contrats clairs et précis, au bénéfice des consommateurs et des entrepreneurs.

Pour plus de détails sur la Tournée GCR 2019

À propos de Garantie de construction résidentielle

Garantie de construction résidentielle a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

