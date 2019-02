Kalimat Telecom choisit Parallel Wireless pour la constitution de son réseau





L'opérateur de télécommunications prévoit déployer les solutions virtualisées HetNet et Core de Parallel Wireless pour offrir des services mobiles à large bande et paver la voie au 5G

NASHUA, New Hampshire, 18 février 2019 /CNW/ - Parallel Wireless, Inc., le principal fournisseur au monde de la toute première solution logicielle réseau bout en bout unifiée pour l'ensemble des G (2G, 3G, 4G et 5G), annonce aujourd'hui que Kalimat Telecom, une filiale de Trade Links, du Koweït, a choisi Parallel Wireless pour mettre sur pied son réseau à large bande mobile en Irak.

Selon le rapport GSMA Mobile Economy: Middle East and North Africa 2018 (L'économie du mobile de GSMA : le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord), l'Irak affiche un taux de pénétration de l'Internet sans fil de seulement 52 %, ce qui offre une grande occasion pour les fournisseurs de services de télécommunications au sein de ce marché. Une piètre infrastructure et des coûts d'exploitation élevés freinent actuellement le développement.

Kalimat a reconnu la rigidité des solutions cellulaires du passé en apportant des services numériques à la population irakienne, qui est avide de tels services. Les solutions entièrement virtualisées HetNet et Core de Parallel Wireless permettent à Kalimat de déployer un réseau mobile à large bande virtualisé et distribué qui procure aux consommateurs et aux entreprises des services sans fil dans l'ensemble de la région de manière rentable et accélérée. L'architecture logicielle de Parallel Wireless offre la facilité de déploiement et la souplesse nécessaires pour satisfaire les besoins changeants de ce marché. Il s'agira de l'un des plus vastes réseaux à large bande mobile commerciaux entièrement virtualisés dans la région.

Dans l'ensemble, les dépenses en immobilisations (CAPEX), les dépenses d'exploitation (OPEX) et la complexité associée à la mise sur pied et à la gestion du réseau sont réduites de manière importante avec Parallel Wireless grâce à l'automatisation du réseau. En conséquence, le réseau à large bande mobile à haut débit fournira à la région une gamme de nouveaux services de voix et de données pour les clients résidentiels et commerciaux, contribuant à la réalisation de la société numérique.

Citations d'appui

Wilson Varghese, chef de la direction de groupe à Trade Links et chef de la direction à Kalimat Telecom, déclare : « Nous avons choisi Parallel Wireless à l'origine en raison de son innovation dans les domaines du RAN ouvert et de la virtualisation, ainsi que pour les travaux que l'entreprise a réalisés pour certains des plus grands exploitants de réseau téléphonique mobile (ERTM) de la planète. Notre décision a été renforcée à maintes reprises tout au long du déploiement initial. En effet, nous avons été continuellement impressionnés par la vitesse à laquelle nous sommes passés des essais en laboratoire à l'implantation. Ce procédé nous a permis en très peu de temps de virtualiser les services essentiels assurant la réussite du projet, lequel consiste à offrir un meilleur service à notre clientèle de toutes les régions, qu'elle soit rurale, suburbaine ou urbaine. »

Amrit Heer, chef du développement des affaires à Parallel Wireless pour l'Europe et le Moyen-Orient, affirme : « Nous sommes déterminés à remplir notre rôle, qui consiste à éliminer le fossé numérique. Nous travaillons avec des partenaires tels que Kalimat Telecom pour aider ces derniers à établir la connectivité de manière rentable en simplifiant l'installation et en augmentant la souplesse et la durabilité par l'entremise de nos logiciels dans le cadre de la mise sur pied de nouveaux réseaux sans fil. En conséquence, les coûts associés avec la construction ou la modernisation des réseaux mobiles sont réduits alors que la connectivité peut être portée à chaque personne sur la planète. »

À propos de Kalimat Telecom

Kalimat Telecom Ltd. est reconnu comme l'un des principaux fournisseurs de télécommunications en Irak offrant des services voix-données dans l'ensemble du pays à la clientèle résidentielle, aux entreprises et aux clients du secteur privé. L'Irak est l'un des marchés de télécommunications affichant une croissance élevée parmi les plus excitantes du monde, et Kalimat Telecom continue la mise en oeuvre de sa visée qui consiste à employer et à soutenir le peuple irakien. Ce faisant, la société contribue à l'établissement de la réputation internationale en constante amélioration du nouvel Irak. Kalimat Telecom est l'un des principaux joueurs du domaine des télécommunications qui prend en charge les besoins du consommateur irakien sur les plans du trafic de voix et du transfert des données entre les différentes régions du pays, assurant ainsi un meilleur taux de conclusion des appels, le règlement rapide des factures et une hausse des recettes d'exploitation. Suivez Kalimat sur Twitter.

À propos de Trade Links

Trade Links est une société privée de services mondiaux menant ses activités aux États-Unis, au Koweït, en Irak, en Afghanistan, aux Émirats arabes unis, au Qatar, à Bahreïn, en Chine et aux Philippines. Elle sert une variété d'industries par l'entremise de plusieurs divisions commerciales. Les trois divisions commerciales mènent leurs activités sous la dénomination Trade Links. Elles offrent de multiples gammes de produits et de services, notamment dans les secteurs de l'aviation, de l'ingénierie et de la construction, des communications, de la logistique, du transport, des systèmes de CVCA et de réfrigération, du logement et du soutien aux projets. Ayant pour mission de simplifier la planète et de redéfinir les frontières, Trade Links a été créée au Koweït en 1997. Elle est devenue une société multidimensionnelle ayant des intérêts commerciaux dans de nombreuses industries. Consultez le http://www.tlinksme.com/divisions/telecom/.

À propos de Parallel Wireless

La mission de Parallel Wireless est de relier 4 milliards de personnes non connectées en repensant les réseaux. La solution bout en bout unifiée RAN ouvert pour 2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE et 5G permet aux opérateurs de télécommunications de déployer n'importe quel réseau cellulaire G avec SON en temps réel aussi facilement et de manière aussi rentable que le Wi-Fi d'entreprise, que ce soit dans un cadre rural, professionnel, urbain dense, de sécurité publique, de communication entre machines, d'Internet des objets ou de villes intelligentes. La société collabore avec de nombreux exploitants de premier plan du monde entier et a été nommée le fournisseur le plus performant dans l'ensemble des G par Telefonica et Vodafone. L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless dans les solutions virtualisées RAN ouvertes multitechnologiques ont été saluées par 50 prix décernés par l'industrie, y compris une nomination MWC19 GLOMO pour la meilleure infrastructure de réseau mobile aux côtés de Huawei et Ericsson (NASDAQ : ERIC). Rejoignez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

