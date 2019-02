IMPÔTNET est maintenant ouvert et TurboImpôt est là pour aider les Canadiens





TurboImpôt a apporté d'importantes mises à niveau afin de permettre aux Canadiens

de soumettre leurs déclarations rapidement et en toute confiance.

TORONTO, le 18 févr. 2019 /CNW/ - L'Agence du revenu du Canada (ARC) ouvre son service de transmission par voie électronique aujourd'hui, marquant officiellement le début de la période des impôts pour les quelque 30 millions de Canadiens qui produisent une déclaration de revenus . Peu importe votre situation ou vos préférences, TurboImpôt Canada est là pour vous aider. Et cette année, vous pouvez soumettre votre déclaration à partir de votre appareil mobile; il est ainsi plus facile et plus commode que jamais de maximiser votre remboursement.

« Faire vos impôts ne devrait pas être une corvée. Cela devrait être facile et vous devriez être assuré d'obtenir le remboursement maximal », affirme Matt Lisowski, directeur général de TurboImpôt Canada. « C'est pourquoi TurboImpôt s'est employé à développer une suite de solutions fiscales qui tient compte du mode de vie et des préférences des contribuables. De TurboImpôt en ligne à TurboImpôt en direct, nos services offrent différents niveaux d'aide et de conseils, que vous choisissiez de faire vos impôts vous-même ou de confier la production de votre déclaration à l'un de nos experts. »

La façon dont les Canadiens travaillent et font leurs impôts évolue. Par exemple, 15 % des Canadiens ont accepté un boulot d'appoint au cours des deux dernières années, et 53 % de ces Canadiens qui gagnent un revenu supplémentaire sont âgés de 18 à 34 ans*. Compte tenu de ce changement des données démographiques, TurboImpôt s'est intéressé davantage à aider les Canadiens à gérer ces changements, comme démarrer une entreprise complémentaire, se marier, avoir des enfants ou acheter une maison , à partir de leur navigateur, leur téléphone mobile ou leur tablette.

Et cette année, nous avons une importante innovation pour les Canadiens. La nouvelle application mobile de TurboImpôt offre la même expérience et la même qualité que TurboImpôt en ligne dans la paume de votre main. Elle vous permet également d'utiliser le service Préremplir ma déclaration pour importer vos renseignements fiscaux directement de l'ARC. Les contribuables pourront produire leur déclaration à partir de leur téléphone ou de leur tablette, ou commencer leurs impôts sur un appareil et les terminer sur un autre sans problème. L'application mobile TurboImpôt est maintenant disponible.

En plus d'offrir un logiciel incomparable permettant de faire vos impôts vous-même, TurboImpôt vous aide en vous offrant un vaste éventail de services conçus expressément pour répondre à vos besoins particuliers.

TurboImpôt en ligne offre différentes versions pour répondre à différents besoins. TurboImpôt De luxe vous demande de répondre à une série de questions faciles et offre des conseils pour demander tous vos crédits d'impôt pour la famille, les frais médicaux et les frais de scolarité. TurboImpôt Premier offre les mêmes services que la version De luxe, mais offre également des conseils pour vos placements et vos revenus de location.

Revue-conseils de TurboImpôt en direct donne accès à un soutien personnalisé de notre réseau d'experts en impôt qui répondent à vos questions en cours de route, puis révisent votre déclaration avant de la soumettre afin de s'assurer que vos impôts sont faits correctement.

Si vous préférez qu'un expert prépare et produise votre déclaration pour vous, c'est ce que vous offre TurboImpôt en direct Service complet . Vous pouvez faire préparer et soumettre vos impôts sans avoir à quitter votre maison.

Les travailleurs autonomes canadiens ne sont pas en reste. Que vous choisissiez de faire vos impôts vous-même en répondant à des questions d'entrevue simples, de faire vos impôts avec l'aide d'un expert ou de les faire préparer par un expert, TurboImpôt offre un service qui répond parfaitement aux besoins des travailleurs autonomes canadiens.

Toutes les versions de TurboImpôt offrent le service Préremplir ma déclaration, qui importe automatiquement les renseignements importants, comme votre feuillet T4 et vos cotisations à votre REER, ce qui vous permet de gagner encore plus de temps.

« Pour de nombreux Canadiens, la déclaration de revenus représente leur plus gros chèque de paie de l'année; il est donc d'une importance capitale qu'elle soit exacte », indique M. Lisowski. « Non seulement les Canadiens peuvent soumettre leur déclaration en toute confiance, mais depuis cette année, une personne qui a besoin de modifier sa déclaration de l'année précédente peut utiliser notre service ReTRANSMETTRE pour demander facilement une nouvelle prestation ou cotisation. » Le service ReTRANSMETTRE est inclus avec TurboImpôt ou peut être acheté pour 5 $, selon le service.

Grâce aux solutions personnalisées et à la garantie de remboursement maximal de 100 % de TurboImpôt, vous pouvez soumettre votre déclaration rapidement et en toute confiance où que vous soyez et vous assurer de maximiser votre remboursement.

Pour en savoir plus sur les produits ou services de TurboImpôt, visitez le site www.turboimpot.ca .

Vous pouvez désormais télécharger la nouvelle application mobile TurboImpôt à partir de l'App Store d'Apple.

* Étude menée par DIG Insights, 2019.

SOURCE Intuit TurboTax

