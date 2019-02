Dojo By BullGuard fournit la première plateforme de sécurité IdO compatible avec la 5G et l'informatique en périphérie pour les réseaux à large bande fixes et mobiles





La solution complète de cybersécurité SaaS offre aux prestataires de services de communication le seul service de sécurité IdO à plateforme unique au monde capable de prendre en charge les architectures 5G et l'informatique en périphérie à accès multiple (MEC)

SAN FRANCISCO et HERZLIYA, Israël, 18 février 2019 /PRNewswire/ -- Dojo by BullGuard, la plateforme de sécurité IdO leader du marché destinée aux prestataires de services de communication (CSP), a annoncé aujourd'hui l'ajout de DIP EDGE à la plateforme intelligente de sécurité IdO de Dojo (DIP). DIP EDGE est une passerelle logicielle de sécurité IdO, une fonction réseau virtualisée (VNF - Virtualized Network Function) compatible avec la 5G et l'informatique en périphérie à accès multiple (MEC - Multi-Access Edge Computing). DIP EDGE est une passerelle de sécurité IdO hautement distribuée destinée aux CSP, dotée d'un ensemble complet de fonctions de détection et de réduction des menaces liées à l'IdO. La plateforme intelligente de sécurité IdO de Dojo est la première plateforme de sécurité IdO qui permet aux CSP d'offrir des services de sécurité IdO transparents sur les réseaux haut débit fixes et mobiles. La VNF de DIP EDGE peut être déployée sur n'importe quelle plateforme informatique, qu'il s'agisse d'une plateforme sans système d'exploitation à une plateforme de visualisation de la fonction réseaux (NFV - Networks Function Visualization) entièrement virtualisée, offrant ainsi aux CSP des options de déploiement flexibles sur leur infrastructure réseau. DIP EDGE est conçue pour servir à la fois les cas d'usage de sécurité IdO fixes et mobiles (4G et 5G), et permet aux CSP d'offrir à leurs clients un service continu et transparent de sécurité IdO, indépendamment du réseau auquel ils sont connectés. Dojo by BullGuard présentera ses capacités informatiques en réseau de sécurité IdO compatibles avec la 5G destinées aux CSP lors du Mobile World Congress de Barcelone, qui se déroulera du 25 au 28 février au Fira Gran Via, Hall 5 - 5E41 dans le pavillon Israël.

«?L'intersection de la 5G et de l'IdO présente un énorme potentiel commercial et des innovations en matière de services pour les CSP et les consommateurs, mais introduit également un nouvel ensemble de menaces de cybersécurité dans le paysage actuel des menaces, ensemble qui nécessite une approche entièrement nouvelle pour sécuriser le nombre considérable de dispositifs IdO vulnérables?», a déclaré Yossi Atias, directeur général, IoT Security chez BullGuard. «?En tant que première société au monde à proposer une plateforme de sécurité IdO basée sur le réseau, conçue pour l'architecture des réseaux mobiles moderne, nous sommes fiers d'offrir aux CSP et à leurs clients un service intégré de sécurité IdO. DIP EDGE offre une expérience transparente et extrêmement conviviale. Les consommateurs s'inscrivent simplement au service, et tout appareil qui utilise le réseau domestique ou mobile est automatiquement sécurisé.?»

Développée pour les CSP, la plateforme intelligente de sécurité IdO de Dojo (DIP) est entièrement développée depuis le départ pour fournir les services les plus avancés de sécurité IdO et de contrôle parental. La DIP est conçue pour détecter et atténuer intelligemment un large éventail de cybermenaces liées à l'IdO, le filtrage de contenu, et peut être facilement intégrée dans le réseau existant du CSP via des API ouvertes.

L'architecture hautement distribuée de la plateforme intelligente IdO de Dojo, basée sur des conteneurs, offre aux CSP la flexibilité nécessaire pour fournir des services réseau fonctionnant sur n'importe quelle plateforme de virtualisation. La DIP facilite l'équilibrage de charge, l'extension interne et externe, ainsi que le déplacement de ses fonctions à travers les ressources matérielles distribuées d'une manière entièrement automatisée. De plus, la DIP permet des mises à jour continues des filtres de sécurité et de contenu, sans interruption pour les clients du CSP.

La plateforme intelligente de sécurité IdO de Dojo utilise une technologie multicouche sophistiquée qui couvre plusieurs cas d'usage de sécurité IdO et de contrôle parental pour les réseaux fixes et mobiles.

la découverte automatique des dispositifs, un scanner intelligent de vulnérabilités, un pare-feu intelligent géré, un système de prévention et de détection des intrusions intelligent géré, un proxy Web sécurisé, l'analyse comportementale basée sur l'apprentissage automatique (ML) et l'intelligence artificielle, ainsi que la prévention des DDoS. Les caractéristiques du contrôle parental comprennent : le filtrage d'URL basé sur l'utilisateur et le dispositif, le contrôle de l'heure du coucher (heure Internet) et le contrôle de l'utilisation de dispositifs ne comportant ni clavier ni écran.

Selon un récent rapport d'Accenture, Ready, Set, Smart: CSPs and the Race to the Smart Home (À vos marques, prêts, intelligents : les CSP et la course vers la maison intelligente), le marché de l'IdO représente une opportunité de profit de 100 milliards de dollars pour l'industrie des CSP. Les données du sondage dans le rapport, recueillies auprès de 26 000 consommateurs, ont indiqué qu'ils manquent de temps, qu'ils aiment la commodité et qu'ils sont désireux d'un prestataire de confiance unique qui pourrait leur offrir de l'assistance, de la sécurité et la commodité d'une expérience «?clés en main?». Quatre-vingts pour cent des répondants au sondage ont indiqué qu'ils préfèrent un prestataire pour gérer leurs besoins numériques et 71 pour cent choisiraient un CSP pour une maison connectée.

À propos de BullGuard

BullGuard est une société de cybersécurité domestique intelligente, récompensée par de nombreux prix. Nous simplifions la protection de tout ce qui compose votre vie numérique : de vos données, à votre identité, à votre maison intelligente. La gamme de produits BullGuard couvre la protection des PC, tablettes et smartphones, et comprend la sécurité Internet, la sécurité mobile complète, la protection de l'identité 24h/24 et 7j/7 et le VPN qui offre les plus hauts niveaux de confidentialité et de protection. BullGuard a lancé le premier scanner de vulnérabilités IdO au monde et domine l'industrie de la cybersécurité grand public en apportant une innovation continue.

Dojo by BullGuard est un système et un service de défense intelligent primé qui offre aux consommateurs le plus haut niveau de protection sur tous leurs appareils connectés et dans leur maison intelligente. Dojo by BullGuard est la pierre angulaire d'une maison intelligente, assurant un monde connecté où chaque consommateur, dans chaque maison, est intelligent, en sécurité et protégé.

