YASA, le fabricant de moteurs électriques, signe un accord d'innovation avec un constructeur automobile mondial

YASA, le premier fabricant mondial de moteurs et contrôleurs électriques à flux axial, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord d'innovation conjointe à long terme avec un constructeur automobile mondial. Le partenariat se concentrera sur le développement de solutions personnalisées de moteurs et de contrôleurs électriques pour les véhicules hybrides haute performance et les véhicules électriques purs de l'équipementier.

Les conceptions innovantes de moteurs et de contrôleurs électriques à flux axial de YASA offrent les meilleures densités de puissance et de couple de leur catégorie et conviennent parfaitement aux applications des véhicules hybrides et électriques purs. Dans le cadre de cet accord, YASA et l'équipementier travailleront ensemble pour tirer parti de la technologie de YASA afin d'améliorer les performances du véhicule tout en réduisant son poids.

Cette nouvelle fait suite à l'annonce par YASA, l'année dernière, de la création d'une nouvelle unité de production en série d'une capacité de 100 000 unités à Oxford, Royaume-Uni. En plus de l'automobile, YASA est également présente sur le marché en plein essor de l'aérospatiale électrique. Le mois dernier, la Société a annoncé un partenariat avec Rolls-Royce pour la fourniture de moteurs électriques qui propulseront l'avion électrique le plus rapide du monde, avec un lancement est prévu en 2020.

À propos de l'accord d'innovation, Chris Harris, CEO de YASA a déclaré : « Cet accord réunit l'un des constructeurs automobiles les plus connus au monde avec YASA, le premier fournisseur mondial de moteurs et contrôleurs électriques à flux axial. Nos entreprises partagent la même passion pour l'innovation et le même engagement indéfectible envers l'excellence. Grâce à cette collaboration à long terme, nous développons des solutions de moteurs et de contrôleurs électriques sur mesure qui propulseront des expériences de conduite inégalées et qui placeront la barre très haut pour les véhicules hybrides et purement électriques à haute performance. »

NOTES DE LA RÉDACTION

YASA est le premier fabricant mondial de moteurs et de contrôleurs électriques à flux axial pour les applications automobiles et aérospatiales. Les produits exclusifs de YASA en matière de moteurs et de contrôleurs électriques offrent le facteur de forme le plus petit et le plus léger pour une puissance et un couple donnés. La société privée est basée à Oxford, le centre de la production automobile du Royaume-Uni. Les investisseurs comprennent Parkwalk Advisors et Universal Partners.

