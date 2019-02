/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Duclos sera à Markham pour souligner des changements aux prestations parentales du régime d'assurance-emploi qui permettront de renforcer la promotion de l'égalité entre les sexes/





GATINEAU, QC, le 15 févr. 2019 /CNW/ - Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean?Yves Duclos, discutera de la façon dont le gouvernement du Canada améliore les prestations parentales du régime d'assurance?emploi afin de stimuler une croissance économique vigoureuse et d'améliorer la qualité de vie des familles et des communautés.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le lundi 18 février 2019



HEURE : 10 h 30



ENDROIT : Intergenerational Games

Armadale Community Centre

2401, rue Denison

Markham (Ontario)

