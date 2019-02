Rivian annonce une ronde d'investissement de 700 millions de dollars menée par Amazon





PLYMOUTH, Michigan, 16 février 2019 /CNW/ - Rivian a annoncé un tour d'investissement en capital de 700 millions de dollars, mené par Amazon, lequel s'inscrit dans la foulée du dévoilement, par Rivian, de la camionnette entièrement électrique R1T et du VUS R1S au Salon de l'automobile de Los Angeles en novembre dernier.

Partant d'une feuille blanche, Rivian a développé ses véhicules en mettant les aventuriers au coeur de chaque décision en matière de conception et d'ingénierie. Les véhicules qui ont lancé le constructeur, qui ont fait sa notoriété, les R1T et R1S, offrent une autonomie avoisinant 640 km et conjuguent sans pareil performance, capacité tout-terrain et utilité. Ces véhicules, exploitant la plateforme flexible de la société, dite planche à roulettes, seront fabriqués dans l'usine de production de Rivian à Normal, en Illinois, et les livraisons aux clients devraient commencer vers la fin de 2020.

Commentant les prises de participation, RJ Scaringe, fondateur et chef de la direction de Rivian, a dit ceci : « Cet investissement marque une étape importante pour Rivian et le passage à la mobilité durable. Au-delà de la simple élimination des compromis sur les performances, les capacités et l'efficacité, nous nous efforçons de promouvoir l'innovation sur toute la plage d'expérience client. Pour concrétiser cette vision, nous avons besoin des bons partenaires, et nous sommes ravis d'avoir Amazon avec nous pour créer des produits, des technologies et des expériences qui redéfinissent les attentes de ce qui est possible. »

« La vision de l'avenir du transport électrique qu'a Rivons nous a inspirés », a déclaré Jeff Wilke, chef de la direction d'Amazon Worldwide Consumer, précisant que « RJ a bâti une organisation impressionnante avec un portefeuille de produits et une technologie à la mesure de son ambition. Nous sommes ravis d'investir dans une société aussi innovante. »

Rivian restera une société indépendante. Amazon a mené le tour d'investissement auquel ont également participé les actionnaires existants. Pour le moment, aucun autre détail sur cet investissement n'est divulgué.

À propos de Rivian

Rivian développe des véhicules, des technologies et des services inspirants qui incitent les gens à sortir et à explorer le monde. Rivian, forte d'une équipe comptant plus de 750 employés, dispose de centres de développement à Plymouth (Michigan), San Jose (Californie), Irvine (Californie) et Surrey (Angleterre), ainsi qu'une usine de fabrication de 242 000 mètres carrés à Normal (Illinois). Rivian lancera les R1T et R1S aux États-Unis vers la fin de 2020 et d'autres régions du monde suivront début 2021. Rivian accepte en ce moment les précommandes de ses R1T et R1S. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.rivian.com.

