Situation en Haïti : Transat rapatrie ses voyageurs

Montréal, le 16 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Transat annonce qu'elle rapatrie aujourd'hui ses 113 voyageurs qui étaient à l'hôtel Royal Decameron Indigo Beach Resort & Spa, en Haïti. L'appareil d'Air Transat, qui transporte des détenteurs d'un billet pour une date de voyage ultérieure, quelques passagers d'autres compagnies aériennes, ainsi que des résidents canadiens souhaitant rentrer à la maison, quittera l'aéroport Toussaint Louverture à Port-au-Prince vers 16h30. Le vol TS667, un Airbus A310 de 250 sièges, doit atterrir à l'aéroport Montréal-Trudeau vers 20h50.

« Nos clients, ainsi que leurs proches, ont vécu une semaine éprouvante, sous le signe de l'incertitude », soutient Annick Guérard, chef de l'exploitation de Transat, qui était sur place à Port-au-Prince pour raccompagner les voyageurs au pays, en compagnie de Jean-François Lemay, président d'Air Transat. « Depuis la montée des tensions en Haïti, nos équipes sont mobilisées et travaillent d'arrache-pied pour rapatrier nos clients de façon sécuritaire, et le plus rapidement possible. La représentante à destination de Transat est quant à elle demeurée présente à l'hôtel 24 heures sur 24 afin de tenir les clients informés de l'évolution de la situation. Nous sommes soulagés que les voyageurs soient en route vers le Canada, mais restons préoccupés par la situation difficile qui prévaut actuellement en Haïti » ajoute-t-elle.

Les voyageurs ont été informés le 15 février en fin d'après-midi qu'ils quitteraient l'hôtel Royal Decameron Indigo Beach Resort & Spa, situés sur la Côte des Arcadins, par hélicoptère dès le lendemain. Ainsi, vers 9h, le 16 février, les premiers passagers ont quitté vers l'aéroport, et les rotations se sont poursuivies pendant quelques heures. Le tout a été orchestré par Transat, en collaboration avec les autorités locales, l'ambassade canadienne en Haïti et le gouvernement canadien afin d'assurer la sécurité des passagers.

Jusqu'à nouvel ordre, Air Transat continue d'opérer ses vols deux fois par semaine, soit les mercredis et les dimanches au départ et à destination de l'aéroport Toussaint Louverture à Port-au-Prince.

