Concierge Auctions clôture sa 10e année d'activité avec un nouveau record de ventes en Europe pour la société, dont l'un des mandats de vente les plus élevés d'Europe





D'une année sur l'autre, la société innovante de ventes aux enchères a doublé le nombre de ventes en Europe en 2018 LONDRES, 16 février 2019 /PRNewswire/ -- La plateforme mondiale de l'immobilier de luxe Concierge Auctions débute 2019 en ayant enregistré l'année dernière son plus haut niveau d'activité annuelle jamais atteint en Europe, après avoir commercialisé des maisons uniques en Suisse, en France, en Italie et en Espagne. La société mondiale, fondée en 2008 et dont le siège social se trouve à New York, a organisé des ventes aux enchères dans 27 pays à travers le monde, vendant 10 propriétés de plus de 10 millions de dollars l'année dernière, dont la maison la plus chère jamais vendue aux enchères aux États-Unis. Cela porte le chiffre d'affaires historique de l'entreprise à plus de 2 milliards de dollars.

Les ventes européennes de 2018 comprenaient l'un des mandats de vente les plus chers du continent : Villa Passalacqua, une villa historique située sur les rives du lac de Côme, en Italie, auparavant et discrètement mise à la vente pour 100 millions d'euros. Concierge Auctions a généré 1 677 demandes de renseignements au total avant la vente aux enchères. Jim Cantwell, le vendeur de Villa Passalacqua, a commenté : «?Je suis ravi que nous ayons réussi à identifier un nouveau gardien et protecteur de cette propriété emblématique. L'équipe de Concierge Auctions, en collaboration avec les agents responsables de la vente Alessia Bagni, Como Relocation Services et John Bracco, a offert bien plus que ce à quoi je m'attendais, à bien des égards. Plus important encore, elle a présenté la propriété directement à de nombreux acheteurs parmi les plus riches du monde, avec comme résultat un nouveau propriétaire chanceux.?»

Parmi les autres ventes notables, citons El Martinete, une villa palatiale à Marbella, en Espagne, qui s'est vendue avec succès lors d'une vente aux enchères concurrentielle avec six enchérisseurs et 25 incréments d'enchères?; Villa Badia, un ancien couvent bénédictin avec sa propre basilique, dans le Piémont, en Italie et Casa 26, une maison contemporaine en bord du lac, à Thonon-les-Bains, en France.

Charlie Smith, conseiller européen pour Concierge Auctions, a commenté : «?Nos succès en 2018, obtenus dans le contexte d'un marché européen largement apathique, témoignent de l'efficacité du modèle de Concierge Auctions. Nous avons déjà un certain nombre de propriétés palpitantes prévues pour 2019 et nous sommes convaincus de notre capacité à vendre avec succès ces maisons uniques, malgré l'incertitude politique actuelle.?»

Concierge Auctions offre une commission aux agents représentant les acheteurs. Consultez les conditions générales des ventes aux enchères pour plus de détails. Pour en savoir plus sur l'achat ou la vente d'une maison par le biais de Concierge Auctions et pour obtenir un aperçu complet des activités de 2018, veuillez consulter http://www.conciergeauctions2018.com/ ou appelez le +44 203 327 2951.

