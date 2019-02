Rivian annonce un tour de table d'investissement, dirigé par Amazon, de 700 millions USD





PLYMOUTH, Michigan, 16 février 2019 /PRNewswire/ -- Rivian a annoncé un tour de table d'investissement en fonds propres de 700 millions USD dirigé par Amazon. Cet investissement fait suite au dévoilement en novembre dernier par Rivian du pick-up R1T et de l'utilitaire sport R1S tout électriques au LA Auto Show de Los Angeles.

Rivian a développé ses véhicules, à partir de zéro, avec des aventuriers étant au coeur de toutes les décisions en matière de conception et d'ingénierie. Les produits de lancement de la société, les R1T et R1S, offrent une autonomie allant jusqu'à 640 km et fournissent une combinaison inégalée de performances, de capacités tout-terrain et d'utilité. Ces véhicules utilisent la plateforme flexible faisant penser à un skateboard de la société et seront produits dans l'usine de fabrication de Rivian à Normal, en Illinois. Les livraisons des clients devraient débuter à la fin de 2020.

« Cet investissement est une étape importante pour Rivian et le passage à une mobilité durable », a déclaré RJ Scaringe, fondateur et PDG de Rivian. « Au-delà de la simple élimination des compromis sur les performances, les capacités et l'efficacité, nous travaillons à l'innovation au travers de toute l'expérience client. Pour concrétiser cette vision, nous avons besoin des bons partenaires et nous sommes ravis d'avoir Amazon avec nous dans notre démarche de création de produits, de technologies et d'expériences qui redéfinissent les attentes en matière de possibilités. »

« Nous sommes inspirés par la vision de Rivian concernant l'avenir du transport électrique », a déclaré Jeff Wilke, PDG d'Amazon consommateur à l'échelle mondiale. « RJ a construit une organisation impressionnante avec un portefeuille et une technologie de produits qui y correspondent. Nous sommes ravis d'investir dans une entreprise aussi innovante. »

Rivian restera une entreprise indépendante. Amazon mène le tour de table qui inclut la participation des actionnaires existants. Les détails supplémentaires sur cet investissement ne sont pas divulgués pour le moment.

À propos de Rivian

Rivian développe des véhicules, des technologies et des services qui incitent les gens à sortir et à explorer le monde. Avec une équipe de plus de 750 personnes, Rivian possède des centres de développement à Plymouth, Michigan ; San Jose, Californie ; Irvine, Californie ; et Surrey, en Angleterre ainsi qu'une usine de fabrication de 242 000 mètres carrés à Normal, Illinois. Rivian lancera les R1T et R1S aux États-Unis à la fin de 2020 et l'introduction dans d'autres régions géographiques se fera à partir de 2021. Rivian accepte maintenant les précommandes sur ses R1T et R1S. Plus d'informations sont disponibles sur le site : www.rivian.com.

