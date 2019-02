/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Maternelles 4 ans - Le CQSEPE, la FIPEQ-CSQ et les trois partis d'opposition tiennent une conférence de presse commune/





MONTRÉAL, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse conjointe entre le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) et la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) et les trois partis d'opposition représentés à l'Assemblée nationale le 17 février à 11h à Montréal. La conférence de presse se déroulera au Bureau coordonnateur La Trottinette carottée et portera sur le déploiement des maternelles 4 ans.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le dimanche 17 février 2019



HEURE : 11h



INTERVENANTES : Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE

Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ

Jennifer Maccarone, porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille

Véronique Hivon, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de famille

Vincent Marissal, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de finances



LIEU : Salle Jeanne-Mance

Maison du développement durable

50, Sainte-Catherine Ouest

Montréal, QC, H2X 3V4



Veuillez noter qu'une truie média sera disponible pour les journalistes

