/R E P R I S E -- Avis aux médias - Marwah Rizqy présente au Match des étoiles : « Patrice Bernier et ses amis » - 3e édition/





QUÉBEC, le 13 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Veuillez prendre note que la députée de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et d'enseignement supérieur et de stratégie numérique, Marwah Rizqy, sera présente au Match des étoiles : « Patrice Bernier et ses amis » au profit de La Maison d'Haïti et de la Fondation Bon départ à titre d'assistante-entraîneure. Elle fera une annonce sur place et sera disponible pour répondre aux questions.

DATE : Samedi 16 février 2019



HEURE : Dès 13 h



LIEU : Centre Pierre-Charbonneau

3000, rue Viau

Montréal (Québec) H1V 3J3

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 16 février 2019 à 07:00 et diffusé par :