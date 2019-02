Fortis annonce les dividendes du deuxième trimestre ? 2019





SAINT-JEAN, Terre-Neuve-et-Labrador, 16 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- le Conseil d'administration de Fortis Inc. («?Fortis?» ou la «?Société?») (TSX/NYSE:FTS) a déclaré les dividendes suivants

0,3063 $ par action privilégiée, Série «?F?» de la Société, payable le 1er juin 2019 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 17 mai 2019;



0,2745625 $ par action privilégiée, Série «?G?» de la Société, payable le 1er juin 2019 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 17 mai 2019;



0,15625 $ par action privilégiée, Série «?H?» de la Société, payable le 1er juin 2019 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 17 mai 2019;



0,19389315 $ par action privilégiée, Série «?I?» de la Société, payable le 1er juin 2019 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 17 mai 2019;



0,2969 $ par action privilégiée, Série «?J?» de la Société, payable le 1er juin 2019 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 17 mai 2019;



0,2453125 $ par action privilégiée, Série «?K?» de la Société, payable le 1er juin 2019 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 17 mai 2019, à condition que, pour plus de précision, si aucune action de la Série «?K?» n'est en circulation à cette date résultant de l'exercice par les actionnaires de leur droit de convertir les actions privilégiées de la Série «?K?» en actions cumulatives, rachetables, à taux flottant, de la Série «?L?» de la Société en vigueur le 1er mars 2019 (le «?Droit de conversion?»), aucun dividende ne sera payable;



0,23170137 $ par action privilégiée, Série «?L?» de la Société, payable le 1er juin 2019 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 17 mai 2019, à condition que, pour plus de précision, si aucune action de la Série «?L?» n'a été émise le 1er mars 2019, conformément au Droit de conversion, aucun dividende ne sera payable;



0,25625 $ par action privilégiée, Série «?M?» de la Société, payable le 1er juin 2019 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 17 mai 2019; et



0,45 $ par action ordinaire de la Société, payable le 1er juin 2019 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 17 mai 2019.

La Société a désigné le dividende des actions ordinaires et les dividendes des actions privilégiées comme dividendes admissibles à des fins de crédit d'impôt fédéral et provincial.

À propos de Fortis

Fortis est un chef de file dans les secteurs réglementés de l'électricité et des hydrocarbures de l'Amérique du Nord avec un chiffre d'affaires de 8,3 MM $ CA et des actifs totaux d'environ 50 MM $ CA au 30 septembre 2018. Les 8 500 employés de la Société desservent des clients de services publics dans 5 provinces canadiennes, neuf états des États-Unis et 3 pays des Caraïbes.



Les actions de Fortis sont cotées sur les bourses TSX et NYSE sous le symbole FTS. Des informations supplémentaires sont disponibles au www.fortisinc.com , au www.sedar.com , ou au www.sec.gov .

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : Demandes de renseignements des investisseurs

Mme Stéphanie Amaimo

Vice-présidente, Relations avec les investisseurs

Fortis Inc.

248 946-3572

investorrelations@fortisinc.com Demandes des médias

Mme Karen McCarthy

Vice-présidente, Communications et affaires corporatives

Fortis Inc.

709 737-5323

media@fortisinc.com





