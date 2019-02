Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE

Vendredi 15/02/2019 Gros lot de LOTTO MAX estimé à 16 millions $1, 2, 32, 37, 38, 39 & 45. No comp. 16 POKER LOTTO Main gagnante: 10-D, 5-D, Q-D, 6-S, 2-H. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE...

Transat A.T. inc., l'une des plus grandes entreprises de tourisme intégrées au monde et le chef de file de l'industrie des voyages vacances au Canada, annonce aujourd'hui qu'elle sollicitera l'approbation de ses actionnaires à l'occasion de son...