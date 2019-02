Les croisières de Virgin Voyages sont désormais ouvertes à la réservation





Sir Richard Branson, fondateur du groupe Virgin, et Tom McAlpin, président et chef de la direction de Virgin Voyages, ont annoncé aujourd'hui que Virgin Voyages est officiellement ouvert pour affaires. En vue de la saison inaugurale qui s'étend du 1er avril au 21 octobre 2020, les réservations pour le Scarlet Lady, premier navire de la société, sont dès à présent en vente.

« Je rêvais de lancer ma propre compagnie de croisière depuis l'âge de 20 ans, et voici qu'approche enfin le lancement », a déclaré Richard Branson, fondateur de Virgin Voyages. « Nous avons longuement réfléchi à chaque détail et créé une expérience qui va stimuler la marque Virgin et avoir un effet disruptif sur l'industrie du voyage. »

Virgin Voyages proposera une approche irrévérencieuse et enjouée du service, ainsi qu'une approche inclusive de la croisière en mer avec élimination des suppléments fastidieux. À bord, ses passagers pourront profiter de repas gratuits dans plus de 20 restaurants, de cours de fitness en groupe gratuits (sans pourboires ni frais de service), d'un accès wifi gratuit, et de boissons gratuites telles que sodas, thés et café filtre ainsi que d'eau plate et pétillante.

« Chez Virgin Voyages, nous tenons à aller au-delà du simple design, aussi superbe soit-il, pour remettre en cause le luxe, le redéfinir et faire en sorte qu'il devienne un luxe rebelle », a déclaré Tom McAlpin, président et chef de la direction de Virgin Voyages. « Ce nouveau luxe consiste à savoir que l'on prend soin de vous, que vous n'avez pas affaire à des grippe-sous, et que tout ce dont vous avez envie (même vous ne le saviez pas encore) a déjà été imaginé pour vous. »

En conjonction avec l'ouverture des réservations, Virgin Voyages a fait savoir que tous les voyages incluront l'évènement The Beach Club at Bimini, une expérience proposée par Virgin Voyages à Bimini, aux Bahamas. Là les passagers pourront passeer une fabuleuse journée à la plage ou explorer les saveurs et la culture insulaires de Bimini et ses eaux bleu turquoise.

Revenus à bord, les passagers de Virgin Voyages pourront profiter d'une sélection de nouveaux événements et concerts très originaux. Conçus, dans le style festival, par certains des producteurs, réalisateurs et artistes les plus réputés au monde, ils sont issus de l'expansion du groupe Creative Collective de la société. Dans ce groupe de divertissement, figurent Jenny Gersten, Randy Weiner, Sam Pinkleton, Ani Taj, PigPen Theatre Co, The 7 Fingers, Roslyn Hart, Alfredo Guenzani et la Spark Cooperative.

Le Beach Club de Bimini

L'un des points forts de chaque croisière sera l'évènement The Beach Club at Bimini (Le Beach Club de Rimini), où, dans un cadre élégant, les passagers pourront, devant une mer cristalline, arpenter une plage dont le sable blanc leur chatouillera les orteils, et profiter d'une programmation qui rivalisera avec celle des meilleurs clubs de plage d'Ibiza et de Saint-Tropez.

Conçu par des architectes d'EOA, Inc. à Miami, et construit, à un jet de pierre de la jetée, par Resorts World Bimini, The Beach Club at Bimini fait appel à des matériaux naturels et à des tons ocres et doux épousant naturellement le paysage marin. Le Beach Club de Bimini surplombera l'océan et descendra jusqu'à la mer avec une vaste piscine de style lagon en guise d'amarre centrale pour le club.

Dans l'esprit de « Vitamin Sea », la philosophie de la marque axée sur le bien-être, il y aura, tout au long de la journée, des moments sobres et d'autres moins sobres. Les passagers pourront se rendre dans les zones d'énergie débordante, ou opter pour des espaces de détente lorsqu'ils rechercheront une relaxation et une introspection complètes. Au Beach Club de Bimini, les matinées débuteront par des séances de yoga et de méditation au cours desquelles les passagers pourront se laisser bercer par les bruits de l'océan. Au Beach Club de Bimini, l'énergie ira en s'amplifiant durant la journée pour retomber à l'heure du crépuscule. Les passagers atteindront une apogée dans l'après-midi, quand le DJ animera les festivités dans la piscine ou sur la flottille. À la tombée du jour, l'ambiance s'apaisera graduellement autour d'un feu de camp sur la plage, et la soirée se terminera par une performance musicale acoustique.

La marque Virgin tenant la musique en haute estime, Virgin Voyages organisera avec soin la bande-son du Beach Club de Bimini. À cet effet, l'artiste et producteur Mark Ronson, sept fois lauréat d'un Grammy Award, a été nommé DJ fondateur et aura l'honneur d'inaugurer les platines. En habitué du sommet des charts, le DJ, producteur et compositeur britannique Mark Ronson a collaboré avec des artistes comme Amy Winehouse, Lady Gaga, Adele, Miley Cyrus et Bruno Mars. Quatre représentations de Mark Ronson sont prévues pour 2020, et d'autres dates spécifiques seront annoncées prochainement.

Le Beach Club proposera également des repas gratuits avec des ingrédients dont la provenance aura été soigneusement étudiée. Dans les menus d'inspiration locale figureront certains des plats les plus prisés de l'île, tels que salade de conques et de mangues, vivaneau entouré de feuilles de bananier, gâteau au rhum des Bahamas et bien d'autres spécialités encore. Lorsque les passagers exploreront le club, ils seront ravis de découvrir des espaces sociaux créatifs avec des hamacs ainsi que six bars où ils pourront se réunir entre amis. Ceux qui sont à la recherche d'un lieu où passer la journée pourront profiter des nombreuses chaises longues de plage ou choisir un coin câlin privé, avec, en bord de plage ou de piscine, des cabanons à louer. Le Beach Club de Bimini proposera également des espaces d'activités pour les sports nautiques et les jeux de plage.

Au Beach Club de Bimini, les passagers séjournant dans les suites RockStar auront leur coin de paradis exclusif, avec un bar dédié, un service de restauration gratuit, une terrasse-salon en extérieur, des chaises longues et des cabanons de plage.

Les passagers souhaitant explorer l'île de Bimini auront amplement l'occasion de le faire dans cette destination tropicale qui sort des sentiers battus. L'île est un paradis pour les amoureux de la plage, et ses habitants sont accueillants et chaleureux. On sait que c'était un des lieux de prédilection de l'écrivain Ernest Hemingway, qui y trouvait une impression de « bout du monde ». Cette île intimiste de sept miles propose des expériences marines extraordinaires, de type navigation de plaisance, plongée en apnée et même plongée sur épaves, le SS Sapona se trouvant juste à quelques miles au large de la côte sud de l'île.

Divertissement

Le Scarlet Lady proposera un très grand choix de divertissements dont des événements et des concerts authentiques et intimes créés sur mesure exclusivement pour Virgin Voyages, afin d'offrir aux passagers un autre regard sur le monde et un esprit ludique qui réchauffe l'esprit. Les passagers ne se contenteront pas de rester assis à regarder des spectacles. Ils seront invités à interagir avec les acteurs et à se plonger dans les performances. Toujours dans l'esprit rebelle de Virgin Voyages, la compagnie ne nommera pas de commandant de croisière traditionnel à bord du navire. Il sera remplacé par un groupe de personnes dynamiques qui auront à coeur d'animer les « happenings » à bord du navire.

Que e soit en ajoutant des touches modernes aux récits classiques, ou en proposant des soirées dansantes interactives et des actes participatifs extravagants, les expériences briseront le quatrième mur et repousseront les limites des représentations scéniques traditionnelles. Les divertissements proposés par Virgin Voyages dépasseront ceux de Broadway. Il s'agira d'expériences inédites, jamais vues auparavant ni sur terre ni en mer.

Pour élargir son groupe Creative Collective, qui va désormais au-delà du design et de la restauration pour inclure le divertissement, la société travaille avec les plus brillants esprits créatifs qui repoussent les limites du théâtre et du divertissement traditionnels sur terre.

Pour accueillir de nombreuses possibilités de divertissement, Virgin Voyages a créé The Red Room. Conçue par les architectes de renom WorkAC et les consultants en théâtre Auerbach Pollock Friedlander, ce sera le premier théâtre multifonctionnel en mer. Il adoptera quatre configurations différentes : une avant-scène traditionnelle, une scène couloir comme celle qu'utilisent les défilés de mode, une configuration de salle de danse et enfin une configuration de scène inversée unique. Ce premier théâtre-en-mer permettra à Virgin Voyages de créer des expériences complètement différentes pour chaque jour de traversée.

Le Scarlet Lady proposera six spectacles originaux dont une production du réalisateur primé Randy Weiner (Queen of the Night, The Donkey Show, Sleep No More) qui sera annoncée prochainement.

Sam Pinkleton et Ani Taj ont créé une vidéo musicale histérique déguisée en soirée de danse absurde, appelée UNTITLED DANCESHOWPARTYTHING.

Phantom Folktales est une série de sketches chantés créés par PigPen Theatre Co qui seront joués partout à bord en apparaissant comme par enchantement et en disparaissant tout aussi rapidement.

Ships in the Night est une expérience contemporaine riche en émotions dont le scénario s'appuie sur des projections numériques de pointe mêlées à des interventions humaines pleines d'authenticité, tandis que Duel Reality revisite la légende de Roméo et Juliette en y apportant une touche moderne avec des récits acrobatiques. Les deux représentations ont été rendues possibles grâce à notre collaboration avec la compagnie de cirque ultramoderne, The 7 Fingers.

Never Sleep Alone est un spectacle participatif mettant en vedette le Dr Alex Shiller, thérapeute relationnel au franc-parler hilarant, présenté par les producteurs Roslyn Hart et Alfredo Guenzani.

Le Spark Cooperative a créé le déroulement créatif, la production et la mise en scène des « happenings » qui surviendront partout à bord.

Pour ajouter à la vision globale, Jenny Gersten, productrice créative lauréate d'un Tony Award, servira de lien artistique et de production entre l'équipe principale de Virgin Voyages Entertainment et les autres membres du Collectif.

Croisière d'anniversaire de Sir Richard Branson

Sir Richard Branson fêtera son anniversaire avec des amis célèbres et d'autres passagers lors d'une croisière de quatre nuits baptisée « Havana After Dark » qui partira le 15 juillet 2020. Les passagers sont invités à réserver leur place à bord de cette croisière unique en visitant www.virginvoyages.com. Les passagers souhaitant tenter leur chance pour gagner une cabine double peuvent s'inscrire dès aujourd'hui et jusqu'au 31 mars 2019 à l'adresse RichardsBirthday.VirginVoyages.com.

Le Scarlet Lady est un navire de taille moyenne conçu pour refléter le luxe élégant d'un yacht. Il quittera PortMiami pour sa saison inaugurale en 2020 et effectuera d'inoubliables croisières de quatre et cinq nuits passant par La Havane, Cuba, Puerto Plata, la République Dominicaine et Costa Maya, au Mexique.

Les futurs passagers et partenaires de voyage sont invités à découvrir Virgin Voyages en consultant le site www.virginvoyages.com, ou en suivant @virginvoyages sur Instagram, Facebook, Twitter ou LinkedIn.

À PROPOS DE VIRGIN VOYAGES

Virgin Voyages est une marque mondiale de style de vie, qui s'est donné pour mission de créer les vacances les plus incontournables au monde. Avec des opérations aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, Virgin Voyages compte actuellement quatre paquebots en commande auprès du grand constructeur naval Fincantieri.

Avec sa saison inaugurale prévue pour 2020, le premier navire de Virgin Voyages, le Scarlet Lady, a été conçu pour refléter le luxe élégant d'un yacht. Doté d'espaces conçus par certains des plus grands décorateurs contemporains, le Scarlet Lady sera réservé aux adultes de par sa conception et constituera un sanctuaire en haute mer pour les passagers de 18 ans et plus. Une dose de « Vitamin Sea » sera naturellement distribuée partout à bord, grâce au bien-être qu'apporteront les moments d'énergie débordante associés aux moments de relaxation et aux cures de jouvence. Le Scarlet Lady proposera également des divertissements attrayants et plus de 20 restaurants intimes de classe mondiale à bord. En donnant une nouvelle allure au luxe, et en adoptant ce que la société appelle le « luxe rebelle » (Rebellious Luxe), Virgin Voyages offrira à ses passagers un incroyable rapport qualité-prix, les restaurants, cours de fitness en groupe, boissons non alcoolisées, et bien d'autres surprises Virgin étant inclus dans le tarif de la croisière. Le Scarlet Lady naviguera de Miami vers les Caraïbes en 2020, accueillant plus de 2 770 passagers et un extraordinaire équipage de 1 160 membres venus du monde entier. Consultez le site virginvoyages.com pour ne rien manquer des dernières actualités.



