Le QCGN demande au premier ministre Legault de soutenir la communauté d'expression anglaise





MONTRÉAL, le 15 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Vendredi, lors de sa première rencontre avec le premier ministre François Legault depuis son élection en octobre dernier, le Quebec Community Groups Network (QCGN) a lancé un appel au gouvernement de la Coalition Avenir Québec pour qu'il favorise l'établissement d'un environnement de travail collaboratif, propre à assurer la vitalité et la pérennité de l'avenir des Québécois d'expression anglaise.

Lors d'un d'entretien en personne empreint de cordialité, les représentants du QCGN ont rappelé au premier ministre Legault, également ministre responsable du Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise, que notre communauté est préoccupée par la mise en application stricte de la Charte de la langue française, à savoir le retrait de l'affichage en anglais dans les hôpitaux. Les membres de nos communautés diversifiées sont également profondément troublés par le projet d'interdiction de tout symbole religieux.

Le QCGN a réaffirmé que la communauté d'expression anglaise du Québec fait partie intégrante du passé, du présent et de l'avenir de la province et qu'elle constitue un élément fondamental de sa culture, de son histoire et de son patrimoine. « Comme citoyens à part entière du Québec, nos membres d'expression anglaise doivent détenir une chance égale de participer pleinement à la vie sociale, culturelle, économique et politique de la province et d'y contribuer », a déclaré le président du QCGN Geoffrey Chambers.

Lire la suite ici : http://bit.ly/2IfKL5t

Le Quebec Community Groups Network (www.qcgn.ca) est un organisme à but non lucratif qui rassemble 59 organismes communautaires d'expression anglaise répartis dans tout le Québec. Sa mission consiste à cerner, aborder et explorer les enjeux stratégiques qui ont des répercussions sur le développement et la vitalité du Québec d'expression anglaise ainsi qu'à encourager le dialogue et la collaboration.

