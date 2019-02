Appel à toutes les organisations montréalaises ayant besoin de technologie et de services téléphoniques





L'Association de recyclage électronique offre aux organisations de la région de Montréal et aux environs des dons et des services informatiques pour améliorer leur mission et réaliser leurs objectifs

MONTRÉAL, le 15 févr. 2019 /CNW/ - l'Association de Recyclage Électronique (ERA) s'approche de sa 15e année de réduction des déchets électroniques inutiles provenant de nos décharges canadiennes. Au cours du dernier mois, ERA a fait don d'environ 50 appareils à des collectivités partout au Canada, y compris Calgary, Edmonton, Vancouver, Saskatoon, Winnipeg, Toronto et Montréal.

La mission d'ERA est de réduire les déchets électroniques et l'impact négatif qu'ils ont sur notre environnement, et de réutiliser les ordinateurs non désirés et les équipements électroniques connexes par le biais de programmes de récupération, de remise à neuf et de dons informatiques. Ils continueront de le faire et de faire des dons aux moins fortunés, ce qui sensibilisera les autres entreprises, organisations et individus aux décharges. Certains des programmes offerts par ERA aux organisations sont les suivants :

Programme de Donation

Au cours des 15 dernières années, l'ERA a fait don à beaucoup d'organisations caritatives qui ont besoin de technologie. Ils veillent à ce que tous les besoins des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés soient satisfaits. Les demandes de dons doivent être faites via l'application. Aucune demande par téléphone ou en personne ne sera envisagée. Toutes les candidatures seront mises en file d'attente et seront traitées selon le principe du premier arrivé premier servi. Selon le stock disponible, il peut y avoir une période d'attente.

Services Téléphoniques Gratuit

L'ERA est fière d'annoncer que son nouveau service téléphonique est maintenant disponible pour les organismes caritatifs dans le besoin. Ils offrent un service de téléphonie VoIP gratuit (1-5 lignes téléphoniques par organisme de bienfaisance) comme une prolongation de leur programme de dons de bienfaisance. Voice over Internet Protocol (VoIP), est une technologie qui vous permet d'effectuer des appels vocaux à l'aide d'une connexion Internet à large bande au lieu d'une ligne téléphonique régulière (ou analogique). Ce service sera gratuit et offrira des appels entrants et sortants à l'échelle du Canada.

Programme de Volontariat

Le bénévolat avec ERA est un excellent moyen d'atteindre vos objectifs de service communautaire tout en obtenant une excellente expérience informatique. En plus d'apprendre et d'aider les processus de l'ERA et les initiatives de recyclage électronique, les bénévoles gagneront un ordinateur une fois qu'ils auront terminé leurs heures de bénévolat. L'ERA a des fonctions adaptées à presque toute personne âgée de plus de 16 ans.

À Propos de l'Association de Recyclage Électronique

Établi en 2004, l'ERA est un organisme à but non lucratif qui vise à réduire l'impact environnemental des déchets électroniques toxiques rejetés de façon inappropriée en offrant des services accessibles pour aider les entreprises et les particuliers à gérer leurs actifs informatiques usagés. Grâce à des services de collecte, de suppression de données et de rapport/certification de pointe, l'ERA offre une solution complète pour la gestion des déchets électroniques. La réutilisation étant la priorité absolue d'ERA, chaque élément reçu est examiné pour toute vie productive restante et remis à neuf pour être réutilisé. Les véritables éléments de fin de vie sont transférés aux recycleurs canadiens accrédités où une contribution nulle d'enfouissement peut être assurée. L'ERA s'engage à soutenir les organismes de bienfaisance locaux et les personnes dans le besoin grâce à la fourniture d'équipements électroniques aux organismes de bienfaisance et aux particuliers.

SOURCE Electronic Recycling Association

Communiqué envoyé le 15 février 2019 à 18:12 et diffusé par :