Procès sur l'aide médicale à mourir : les plaidoiries finales débutent le lundi 18 février





MONTRÉAL, le 15 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'honorable Christine Baudouin de la Cour supérieure du Québec entendra à compter de lundi prochain, 18 février, les argumentations finales des parties à l'issue du procès sur la constitutionalité des lois provinciale et fédérale sur l'aide médicale à mourir.

Cette action a été intentée par madame Nicole Gladu et monsieur Jean Truchon, deux Montréalais atteints de maladies dégénératives qui ne peuvent obtenir l'aide médicale à mourir en vertu de ces lois car ils ne sont pas en fin de vie et leur mort n'est pas raisonnablement prévisible. Ils demandent au tribunal d'autoriser des médecins à leur prodiguer l'aide médicale à mourir et de déclarer invalides et inopérants les articles des deux lois mettant en place ces critères.

Les argumentations finales débuteront lundi et mardi avec les représentations de Me Jean-Pierre Ménard et de son équipe, qui représentent madame Gladu et monsieur Truchon.

Date : Lundi 18 février 2018 Heure : 9h30 Adresse : Palais de justice de Montréal

1, rue Notre-Dame Est

Salle 16.05

SOURCE Ménard, Martin, avocats

