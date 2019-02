Le gouvernement du Canada appuie les organismes qui améliorent l'accessibilité et les possibilités d'emploi pour les personnes handicapées à Edmonton





EDMONTON, le 15 févr. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton Mill Woods, l'honorable Amarjeet Sohi, au nom de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, a annoncé le soutien du gouvernement du Canada en faveur d'organismes qui visent à améliorer l'accessibilité et les possibilités d'emploi des Edmontoniens handicapés.

Lors de sa visite à la résidence pour personnes âgées Laurel Heights, le ministre Sohi a annoncé un financement de plus de 640 000 $ provenant du Fonds pour l'accessibilité afin d'aider 10 organismes de la région métropolitaine d'Edmonton, y compris la résidence Laurel Heights, à devenir plus sécuritaires et plus accessibles pour les personnes handicapées. Parmi les projets figurent des salles thérapeutiques multisensorielles pour les aînés atteints de démence, des terrains de jeu accessibles pour des écoles et des rénovations pour améliorer l'accessibilité dans deux églises locales.

Le ministre Sohi a également annoncé l'octroi de plus de 649 000 $ du Fonds d'intégration fédéral au McBride Career Group pour un projet qui fournit aux Edmontoniens handicapés les compétences et la formation dont ils ont besoin pour trouver un emploi et participer pleinement au marché du travail local.

Le Fonds pour l'accessibilité appuie des projets de construction, de rénovation et de réaménagement qui visent à améliorer l'accessibilité dans les installations et les lieux où les personnes handicapées travaillent et ont accès à des programmes et services, tandis que le Fonds d'intégration appuie une vaste gamme de programmes et de services, y compris des services d'aide à l'employabilité, des stages professionnels et une expérience de travail pratique.

En appuyant des projets et des organismes d'un bout à l'autre du pays, le gouvernement du Canada élimine les obstacles qui empêchent les personnes handicapées de prendre part à toutes les sphères de la société canadienne, ce qui donne à tous les Canadiens les mêmes possibilités de vivre une vie pleine et enrichissante.

Le projet de Loi canadienne sur l'accessibilité, actuellement à l'étude au Sénat, est une autre mesure concrète prise par le gouvernement du Canada pour éliminer les obstacles à l'accessibilité. Il vise à favoriser de vastes changements organisationnels et culturels à l'échelle du pays, tout en repérant, prévenant et éliminant de manière proactive les obstacles à un Canada réellement accessible.

« Des programmes comme le Fonds pour l'accessibilité et le Fonds d'intégration existent pour nous assurer que nous pouvons tous participer et contribuer pleinement à la société et à nos communautés. Grâce à ce financement et à des partenariats avec des organismes comme la résidence pour personnes âgées Laurel Heights et le McBride Career Group, nous bâtissons un Canada plus inclusif et plus accessible. »

- L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles

« Chez All Seniors Care, nous sommes très heureux d'avoir été sélectionnés comme bénéficiaire de cette nouvelle subvention. Ce financement du Fonds pour l'accessibilité nous permettra d'aménager des salles d'expérience multisensorielle dans chacune de nos résidences All Seniors Care. Les résidents et les aînés de la communauté profiteront de ces salles pendant des années. »

- Hannah Silver, vice-présidente, Santé et mieux-être, résidence pour personnes âgées Laurel Heights

« Grâce à ce financement, nos efforts aideront ceux qui en ont besoin à acquérir leur indépendance et à contribuer à la société. C'est enrichissant que de participer au programme Growth 4 U du McBride Career Group, rendu possible par le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. »

- Shannon Mervold, présidente-directrice générale et propriétaire, McBride Career Group

Les faits en bref

Le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées dispose d'un budget annuel de 40 millions de dollars pour aider les personnes handicapées à se préparer à travailler et à trouver un emploi qu'elles conserveront. En juin 2018, le gouvernement du Canada a annoncé un nouvel investissement de 18,4 millions de dollars sur six ans. Ces fonds permettront d'améliorer les programmes actuels, en soutenant l'élaboration de services de jumelage pour permettre aux employeurs de prendre contact avec des personnes handicapées, et aider les employeurs à établir des stratégies de recrutement et de maintien en poste inclusives et efficaces.

a annoncé un nouvel investissement de 18,4 millions de dollars sur six ans. Ces fonds permettront d'améliorer les programmes actuels, en soutenant l'élaboration de services de jumelage pour permettre aux employeurs de prendre contact avec des personnes handicapées, et aider les employeurs à établir des stratégies de recrutement et de maintien en poste inclusives et efficaces. Depuis sa création en 1997, le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées a aidé environ 110 000 personnes handicapées à l'échelle du Canada .

. En 2018-2019, le budget annuel des subventions et contributions du Fonds pour l'accessibilité a augmenté pour s'établir à 20,65 millions de dollars, le budget de 2017 lui ayant réservé une somme additionnelle de 77 millions de dollars sur dix ans. Ces fonds ont permis d'étendre les activités du programme, et soutiendront un nombre accru de projets de petite et de moyenne tailles, notamment les propositions de projets venant de jeunes, afin d'améliorer l'accessibilité dans les communautés et les milieux de travail au Canada .

. Depuis la création du Fonds pour l'accessibilité en 2007, le gouvernement du Canada a financé plus de 3 500 projets d'accessibilité, ce qui a permis d'aider des milliers de Canadiens en améliorant leur accès aux programmes, aux services et aux possibilités d'emploi dans leur communauté.

