Le ministre Wilkinson rend visite aux étudiants de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique dans le cadre de sa tournée #CampusOcéans

VANCOUVER, le 15 févr. 2019 /CNW/ - Les étudiants d'un océan à l'autre sont passionnés par la protection de nos océans, de nos lacs et de nos cours d'eau, et vivement intéressés par l'assurance qu'il y aura de bons emplois pour leur avenir.

Lors du deuxième arrêt de sa tournée #CampusOcéans, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson a visité le campus de Burnaby de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT). Dans le cadre de sa visite, il a animé une discussion interactive avec des étudiants sur le plan du Canada , pour protéger nos océans et restaurer le saumon sauvage du Pacifique. Le ministre a également visité le laboratoire vivant du BCIT au ruisseau Guichon, où il en a appris d'avantage sur le programme de mise en valeur du saumon, mené par les étudiants.

Le ruisseau traverse le côté Est du campus de Burnaby du BCIT et devient poissonneux à son extrémité Sud. La restauration de ce ruisseau offre également une occasion de laboratoire vivant pour les étudiants du programme Poisson, Faune et Loisirs, et des programmes de Restauration écologique.

Le Ministre a bien hâte de visiter d'autres campus de la Colombie-Britannique et du Canada pour en apprendre davantage sur l'importante recherche et la technologie en cours, visant à protéger nos océans, notre habitat du poisson et nos mammifères marins.

Pour obtenir d'autres mises à jour sur la tournée des campus du ministre, veuillez suivre le mot-clic : #CampusOcéans.

