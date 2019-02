Décès du maire de Saint-Malo, M. Jacques Madore - Le gouvernement du Québec offre ses condoléances à la famille et aux proches





QUÉBEC, le 15 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec tient à rendre hommage au maire de Saint-Malo et préfet de la MRC de Coaticook, M. Jacques Madore, décédé mercredi dernier. Cet homme dévoué a été actif sur la scène municipale à titre de maire pendant treize ans et comme préfet durant les cinq dernières années.

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, ainsi que Mme Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, tiennent à exprimer leur profonde sympathie à la famille et aux proches de M. Jacques Madore ainsi qu'à tous les Malouins et les Malouines.

Citations :

« C'est avec tristesse que j'ai appris le décès de M. Madore. En ce moment difficile, je suis de tout coeur avec sa famille et ses proches. Il laisse également dans le deuil toute la communauté de Saint-Malo et la région de l'Estrie pour lesquelles il a toujours agi en grand défenseur. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« En plus de l'importance qu'il accordait au travail d'équipe, M. Madore plaçait toujours l'intérêt des citoyens au centre de ses décisions et c'est ce qui caractérise sa contribution à la vie politique municipale. Son entrain, sa joie de vivre et sa grande écoute facilitaient la collaboration entre les différents acteurs. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La disparition de M. Madore se fera assurément sentir au sein de la communauté. Ses nombreuses implications, telles qu'aux Loisirs de Saint-Malo et au Relais pour la vie, témoignent de sa grande générosité. Il manquera grandement à ses collègues et à ses concitoyens. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 15 février 2019 à 16:29 et diffusé par :