George Weston limitée - Avis de dividendes

TORONTO, le 15 févr. 2019 /CNW/ - Le conseil d'administration de George Weston limitée (TSX : WN) a annoncé qu'il avait déclaré un dividende trimestriel sur les actions privilégiées de série I de George Weston limitée de 0,3625 $ par action, payable le 15 mars 2019 aux actionnaires inscrits en date du 28 février 2019.

George Weston limitée

George Weston limitée est une société ouverte canadienne fondée en 1882 et, par l'entremise de ses filiales actives, elle est l'un des groupes de transformation et de distribution alimentaire les plus importants en Amérique du Nord. Elle est également le porteur de parts majoritaire de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix. George Weston limitée compte trois secteurs opérationnels à présenter : Weston Foods, Loblaw et Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix. Weston Foods exerce principalement ses activités dans le secteur des produits de boulangerie en Amérique du Nord. Loblaw est le plus grand détaillant en alimentation au Canada et l'un des plus importants distributeurs de marchandise générale, de produits pharmaceutiques, ainsi que de produits et services financiers. La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix est la fiducie de placement immobilier diversifiée de premier plan au Canada.

