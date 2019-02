Liht Cannabis Corp. utilisera dans ses installations de culture en Colombie-Britannique, exclusivement, la technologie d'éclairage de pointe Agnetix





SAN DIEGO, 15 février 2019 /CNW/ - Agnetix a annoncé aujourd'hui que Liht Cannabis Corp. a choisi le système d'éclairage DEL Agnetix A3, refroidi par liquide, pour ses installations de culture en Colombie-Britannique.

Plus précisément, Agnetix fournira aux projets actuels et futurs de Liht au Canada sa technologie d'éclairage DEL A3 de haute puissance, y compris l'installation de culture intérieure de 45 000 mètres carrés, à la pointe de la technologie, nouvellement annoncée. Cette installation de production de cannabis bio, la première en son genre, est dotée d'un système de cogénération comme source d'alimentation alternative.

« Nos installations de pointe consomment énormément d'énergie pour l'éclairage et les systèmes CVC. Avec le système d'Agnetix, nous nous attendons à une réduction immédiate des coûts de notre facture énergétique et à une exploitation plus efficiente », a déclaré Richard Huhn, directeur de Liht. « Nous avons également enregistré, grâce à ces lampes, des résultats très positifs sur la santé des plantes, et nous sommes ravis de commencer la nouvelle culture. »

« Cette technologie unique, hautement efficiente, s'accorde parfaitement avec la vision de Liht qui est d'offrir au monde du cannabis bio à bas prix », a souligné Ihor Lys, fondateur et chef de la technologie d'Agnetix.

Grâce à la puissance inégalée du système Agnetix, à ses commandes avancées et à ses fonctions de surveillance, Liht espère améliorer ses rendements tout en réduisant ses coûts d'énergie de plus de 50 pour cent par rapport aux systèmes classiques.

De haute efficacité, l'Agnetix A3 fournit 2850 PPF de lumière DEL à spectre complet à 2,45 ?mol/J. Les lumières, à intensité variable, c'est-à-dire entièrement réglables, sont conçues de manière à être l'épine dorsale de toute installation de culture. Les capteurs et les caméras peuvent être facilement connectés pour collecter des mesures environnementales critiques, notamment la température de l'air, la température à la surface des feuilles, l'humidité, le CO 2 et la vitesse de l'air. Le système A3 se connecte à distance à l'IMI d'Agnetix pour un tableau de bord facile d'emploi à l'extérieur de la culture, ce qui minimise les perturbations à l'endroit des plantes.

Pour tout complément d'information sur Agnetix et le système d'éclairage A3, rendez-vous sur www.agnetix.com.

À propos de Liht Cannabis Corp :

Liht Cannabis Corp., cotée en bourse, est une société qui investit depuis 2014 dans le secteur du cannabis médical et récréatif. Entre-temps, Liht s'est rapidement développée et dispose d'implantations -- culture, production et dispensaires -- dans de principaux États d'Amérique du Nord, à savoir Washington, Nevada et Californie, et recherche des possibilités d'expansion dans le monde entier. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur

www.lihtcannabis.com.

À propos d'Agnetix :

Agnetix, une société fermée à croissance rapide, spécialisée dans la technologie d'éclairage DEL, est fondée en 2015 lorsqu'un expert du secteur de la croissance agricole s'est associé à Ihor Lys (Ph.D.), l'un des principaux pionniers des technologies DEL avancées. Agnetix conçoit des systèmes d'éclairage DEL de pointe refroidis par liquide. Pour en savoir plus, consultez notre site à l'adresse www.agnetix.com.

