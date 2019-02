Entente de distribution exclusive entre Goodfellow et OX Engineered Products





DELSON, Québec, 15 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. est fier d'annoncer son entente de distribution exclusive avec OX Engineered Products. OX se spécialise dans la fabrication d'une large gamme de revêtements muraux minces sous la marque Thermo-Ply ainsi que des panneaux d'isolation en polyiso de marque OX-IS (anciennement SI-Strong). Ensemble, l'équipe de ventes Goodfellow, spécialiste en produits à valeur ajoutée, et la solide équipe technique d'OX ont hâte de présenter ces nouveaux panneaux structuraux innovateurs dans le marché canadien de l'industrie de la construction. Pour plus de renseignements, contactez votre succursale Goodfellow la plus près de chez vous.



Brian McMullen

Regional Sales Director

bmcmullen@oxep.com

# 704-401-7654

