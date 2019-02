OpenGate signe un accord pour racheter l'activité SMAC Étanchéité au Groupe Colas





OpenGate Capital, une entreprise mondiale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui que le Groupe Colas (EPA : RE) avait conclu un accord de vente de SMAC à une société affiliée d'OpenGate Capital. Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués. La cession devrait être achevée dans les 60 à 90 prochains jours.

SMAC dont le siège social est situé à Issy-les-Moulineaux, en France, est un fabricant mondial de solutions d'étanchéité et d'enveloppe de bâtiment, comprenant deux divisions : SMAC Travaux et SMAC Industrie.

Après les rachats des filiales ferroviaires de Miller McAsphalt et d'Alpiq par le Groupe Colas en 2018, ce dernier se recentre sur ses activités stratégiques : l'infrastructure des transports et les matériaux de construction. Selon les estimations, la vente de SMAC réduira le chiffre d'affaires de Colas de 600 millions EUR, sans, toutefois, avoir d'impact significatif sur le résultat opérationnel de Colas.

Une fois le rachat de SMAC par OpenGate Capital, finalisé, l'entreprise rejoindra un portefeuille mondial d'entreprises où figurent d'autres entreprises industrielles proposant des solutions et matériaux de construction.

Cet accord a déjà été approuvé par les représentants des employés de SMAC et de Colas. Sa réalisation complète demeure sous réserve de l'approbation des autorités de contrôle des fusions, dont l'Autorité de la concurrence française.

OpenGate Capital est une société internationale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation d'entreprises pour créer de la nouvelle valeur par le biais d'améliorations opérationnelles, et d'initiatives d'innovation et de croissance. Fondée en 2005, OpenGate Capital a son siège à Los Angeles, en Californie, et des bureaux européens à Paris, en France. Les professionnels d'OpenGate possèdent les compétences essentielles pour acquérir, mettre en oeuvre, gérer, construire et faire évoluer des entreprises performantes. Actuellement, OpenGate Capital, grâce à ses placements de fonds et placements traditionnels, a procédé à plus de 30 acquisitions, y compris des démembrements d'entreprise, des rachats d'entreprise par les cadres, ainsi que des situations et des transactions spéciales avec des vendeurs privés en Amérique du Nord et en Europe.

Colas, filiale du Groupe Bouygues, est un leader mondial visant à promouvoir les solutions d'infrastructure de transport pour la mobilité durable. Avec plus de 55 000 employés dans plus de 50 pays répartis sur cinq continents, le Groupe réalise quelque 80 000 projets annuels de construction et de maintenance routières, par l'intermédiaire de 800 unités commerciales de construction et 2 000 unités de production de matériel. En 2017, le chiffre d'affaires consolidé de Colas s'élevait à 11,7 milliards EUR (dont 48 % en dehors de la France). Le bénéfice net imputable au Groupe s'élevait à 328 millions EUR.

L'une des plus grandes entreprises d'étanchéité et de façades, SMAC, est présente en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer, au Maroc (Sofima) et en Amérique du Sud (Reali). Soutenue par 3 400 employés et un réseau de 70 centres de profit en France, SMAC réalise chaque année plus de 10 000 projets.

Spécialisée dans les enveloppes de bâtiment, SMAC est réputée pour son expertise technique sur les façades architecturales et les projets d'étanchéité. En tant qu'acteur international sur ce segment d'activités, et parallèlement à Essemes Services pour la maintenance de la sécurité incendie, l'entreprise a créé une unité commerciale de service et de maintenance dédiés, appelée SMAC Assistance Service. Elle réalise en outre des travaux de rénovation énergétique sur des bâtiments et des installations photovoltaïques. SMAC possède également des filiales et installations industrielles : Axter (membranes), Skydome (verrières), Resipoly/Eurosyntec (résines synthétiques). En 2017, le chiffre d'affaires consolidé de SMAC s'élevait à 569 millions EUR.

