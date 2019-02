Fin des consultations prébudgétaires 2019-2020 - Le ministre des Finances entame la dernière étape de la préparation du budget 2019-2020





QUÉBEC, le 15 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, a annoncé aujourd'hui la fin des consultations prébudgétaires, qui ont permis à plusieurs groupes et citoyens de s'exprimer sur les orientations budgétaires du gouvernement. Fort des nombreux commentaires reçus, le ministre entame maintenant la dernière étape qui mènera au dépôt du budget d'ici quelques semaines.

Dans le cadre des traditionnelles consultations, plus de 120 groupes provenant de différents horizons ont été rencontrés. De nombreux citoyens se sont également exprimés en participant à la consultation en ligne, qui leur permettait même de réaliser leur propre simulation budgétaire.

De plus, le ministre des Finances a rencontré des représentants des trois groupes d'opposition, et deux assemblées locales publiques (« town hall ») ont été tenues à HEC Montréal et à l'Université du Québec à Montréal.

Pour la première fois cette année, la liste des groupes rencontrés ainsi que plusieurs des mémoires reçus sont disponibles sur la page des consultations prébudgétaires à consultations.finances.gouv.qc.ca.

« Au cours de ces consultations, nous avons recueilli des idées fort intéressantes et constructives provenant de gens et d'organisations issus de toutes les sphères de la société québécoise. Cette diversité d'opinions nourrira nos travaux pour que nous puissions finaliser notre premier budget, mais également notre plan de match à plus long terme pour accroître le potentiel économique du Québec, et ce, au bénéfice de tous les citoyens. »

Eric Girard, ministre des Finances

