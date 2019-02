Canoe Financial annonce une réduction de ses frais de gestion





CALGARY, Alberta, 15 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canoe Financial LP (« Canoe ») a annoncé aujourd'hui une réduction des frais de gestion pour la série A de la Catégorie nord-américaine de revenu mensuel Canoe.



Les frais de gestion de la série A de la Catégorie nord-américain de revenu mensuel Canoe passeront de 2,15 % à 1,95 % le 8 mars 2019 ou vers cette date.

À propos de Canoe Financial

Canoe est l'une des sociétés de fonds communs de placement connaissant la croissance la plus rapide au Canada qui gère des actifs d'une valeur supérieure à 4,3 milliards de dollars parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés et de produits de capital-investissement du secteur de l'énergie. Fondée en 2008, Canoe est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l'établissement d'un patrimoine financier pour les Canadiens. À partir de son siège social de Calgary, Canoe a étendu ses opérations à l'ensemble du Canada, comptant des bureaux à Toronto, à Vancouver, à Winnipeg, à Ottawa et à Montréal.



Plus d'informations

Relations avec les investisseurs

Canoe Financial LP

1 877 434­2796

info@canoefinancial.com

