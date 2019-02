Avis aux médias - Des leaders montréalais sont conviés à jeter les bases de la stratégie Montréal inclusive au travail





MONTRÉAL, le 15 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, invite les représentants des médias à un point de presse qui suivra la rencontre des leaders du monde municipal et des affaires sur la stratégie Montréal inclusive au travail.

Le point de presse se déroulera en présence de Frantz Saintellemy, co-fondeur et président du groupe 3737 et co-président de l'événement, ainsi que de Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, représentant la communauté d'affaires.

Rappelons que Montréal inclusive au travail est une rencontre de concertation avec près d'une soixantaine de leaders montréalais issus du monde des affaires, de l'entreprenariat, institutionnel et municipal. Certains participants seront d'ailleurs disponibles pour des entrevues individuelles.

Date : Le lundi 18 février



Heure : 11 h 30 (arrivée)

11 h 45 (début de la conférence)



Lieu : Maison des régions

500, rue Saint-Jacques

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 15 février 2019 à 14:28 et diffusé par :