Situation en Haïti - Les gouvernements doivent agir pour la sécurité des Québécois en Haïti

QUÉBEC, le 15 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Considérant la situation trouble qui perdure depuis plusieurs mois et qui ne cesse de s'accentuer en Haïti depuis les derniers jours, nous interpellons les gouvernements afin d'agir rapidement pour la sécurité des Québécois toujours en Haïti. Nous leur demandons de rapatrier nos citoyens chez nous, en lieu sûr, le plus rapidement possible.

Nous avions demandé au gouvernement canadien d'agir rapidement en suspendant les déportations des demandeurs d'asile haïtiens déboutés et de remettre ce pays sur la liste des pays où le Canada suspend les renvois. Nous nous réjouissons de constater que le gouvernement fédéral a annoncé aujourd'hui la mise en place de cette suspension.

« Nos pensées sont avec Haïti et les Haïtiens dont le Québec compte une importante communauté. Nous espérons que le pays puisse retrouver le calme et que son gouvernement chemine vers la paix sociale. Maintenant, il est du devoir des gouvernements d'agir pour assurer la sécurité de nos citoyens. »

Paule Robitaille, députée de Bourassa-Sauvé et porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie

