Maternelles 4 ans - Le CQSEPE et la FIPEQ-CSQ tiennent un point de presse en compagnie d'André Fortin

GATINEAU, QC, le 15 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à un point de presse conjoint entre le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) et la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ). Le député de Pontiac, porte-parole de l'opposition officielle en matière de Santé et de santé publique et en matière de vitalité des régions, André Fortin, se joindra au point de presse pour une prise la parole. Mmes Isabelle Lebrun, administratrice du CQSEPE et Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ, prendront également la parole.

L'activité se déroulera au CPE/BC Trois petits points dans le cadre de leur tournée des régions du Québec, afin de valoriser le réseau des services de garde éducatifs, et de réclamer l'arrêt du projet de déploiement universel des maternelles 4 ans.

AIDE-MÉMOIRE



DATE : Le lundi 18 février 2019



HEURE : 10h30



LIEU : CPE/BC Trois petits points

1105, rue de Neuville, Gatineau

