IDB Invest et Blue like an Orange Sustainable Capital annoncent un financement de 70 millions de dollars à Cabify pour renforcer la sécurité de la mobilité urbaine et le développement social en Amérique latine et aux Caraïbes





Ce t t e transaction encourage les modèle s novateurs d es entreprise s numérique s au service du secteur du transport urbain

Ce financement permettra à Cabify de renforcer sa présence sur l'ensemble de la région tout en favorisant la promotion des avantages sociaux et environnementaux, l'égalité hommes/femmes et l ' inclusion financière des chauffeurs

Le financement permet de soutenir plusieurs des objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD)

IDB Invest et Blue like an Orange Sustainable Capital ont annoncé cette semaine la mise en place d'un financement structuré de 70 millions de dollars à Cabify, une entreprise offrant des solutions de mobilité partagée. Ce financement permettra de consolider un modèle novateur d'entreprise numérique qui transforme le secteur du transport urbain. Il ambitionne de renforcer la présence de Cabify dans les villes 'intelligentes', de réduire les coûts de mobilité et d'améliorer la vie des populations locales.

Cabify est un acteur important en Amérique latine qui favorise l'accès à l'emploi à une certaine catégorie de population éprouvant de réelles difficultés à entrer sur le marché du travail. Son modèle numérique permet la traçabilité des transactions, générant ainsi une activité soumise aux impôts et respectant les obligations légales et réglementaires.

Cabify, IDB Invest et Blue like an Orange sont convaincus que cette transaction devrait se traduire par un impact social significatif, au-delà de la création d'emplois mentionnée ci-dessus. A titre d'exemple, des indicateurs liés à la sécurité routière et aux émissions de CO 2 seront disponibles. De plus, l'accent est mis sur le travail des femmes et sur la mise à disposition à ces dernières de moyens de transport sécurisés. La sécurité est un enjeu important en Amérique latine, particulièrement pour les femmes qui font fréquemment l'objet de harcèlement et d'autres formes d'intimidation dans les transports publics. Ainsi, Cabify permet de leur apporter une alternative sûre aux autres moyens de transport. En plus de favoriser l'accès à un transport abordable, fiable et sûr pour les populations urbaines d'Amérique latine, la société vise à diminuer les émissions de carbone en réduisant l'âge moyen de la flotte de véhicules exploités. Cabify cherche également à augmenter la part des femmes parmi ses chauffeurs et à améliorer les conditions d'emploi des chauffeurs en les aidant notamment à obtenir des prestations sociales.

Plus spécifiquement, les impacts attendus de cette transaction viennent au support de cinq des ODD : Objectif 3, Accès pour tous à la santé et au bien-être; Objectif 5, Egalité hommes/femmes; Objectif 9, Industrie, innovation et infrastructure; Objectif 8, Travail décent et croissance économique; et Objectif 11, Villes et communautés durables.

Cabify a intégré les ODD et l'Agenda 2030 dans ses objectifs d'entreprise et adhère au Pacte Mondial des Nations Unies.

Cet investissement, réalisé par Blue like an Orange Sustainable Capital en association avec IDB Invest, s'inscrit dans l'accord-cadre de cofinancement signé entre les deux institutions afin de catalyser les financements privés dans des sociétés en Amérique latine et aux Caraïbes, et matérialise leur seconde transaction commune en quelques semaines.

Davantage d'informations sur IDB Invest, Blue like an Orange Sustainable Capital et Cabify sont disponibles sur notre site web.

