Le Canada investit dans la recherche sur les changements climatiques pour la réhabilitation des mines abandonnées et orphelines





SUDBURY, ON, le 15 févr. 2019 /CNW/ - Conscient de l'important impact qu'ont les changements climatiques sur la vie des Canadiens, le gouvernement du Canada continue d'investir dans la recherche sur l'adaptation aux changements climatiques et sur la résilience climatique.

Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui l'investissement de 184 000 $ dans un projet de recherche sur les changements climatiques qui jettera les bases de la réhabilitation des mines abandonnées et orphelines au Canada.

Sous la direction de MIRARCO (Mining Innovation Rehabilitation and Applied Research Corporation), le projet permettra de mettre au point une méthode globale pour évaluer les plans de réhabilitation des mines abandonnées grâce à l'examen de 15 à 20 sites miniers en Ontario et dans les Territoires du Nord-Ouest (dont un examen approfondi de trois sites). L'objectif ultime du projet est de faire en sorte que les plans élaborés aujourd'hui pour la réhabilitation des mines abandonnées tiennent compte des risques de demain en matière de changements climatiques tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens à l'heure où nous renforçons notre capacité d'intendance des terres.

L'annonce d'aujourd'hui, qui permettra de transformer des connaissances scientifiques et traditionnelles en action, contribuera à la réalisation des objectifs du pilier « Adaptation et résilience » du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

Financé par le biais du programme Adaptation aux changements climatiques de Ressources naturelles Canada, le projet soutient le développement des outils et connaissances nécessaires pour renforcer la résilience aux changements climatiques de la population, des régions et des divers secteurs économiques du Canada.

Citation

« Notre gouvernement soutient des projets qui nous aident à mieux comprendre les impacts des changements climatiques. Forts de ces connaissances, nous pouvons contribuer à faire en sorte que les plans établis aujourd'hui pour la réhabilitation des mines abandonnées et orphelines réduisent les risques de demain associés aux changements climatiques. »

Paul Lefebvre

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles

Renseignements pertinents

