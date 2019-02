Avis média - Joignez-vous à la ministre McKenna au Bal de neige pour patiner sur le canal Rideau lors de la Journée de la famille

Le gouvernement du Canada collabore avec les Premières Nations pour assurer un accès sûr et fiable à leurs communautés. Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, et le chef Guy Monague de la Première Nation de...

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, ministre responsable de Parcs Canada et députée d'Ottawa-Centre, accueillera les visiteurs et les patineurs au canal Rideau pendant le Bal de Neige pour une...