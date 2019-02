La Première Nation de Beausoleil et le gouvernement du Canada annoncent un nouveau traversier pour passagers et véhicules à l'île Christian





PREMIÈRE NATION DE BEAUSOLEIL, TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ NO 16, ON, le 15 févr. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada collabore avec les Premières Nations pour assurer un accès sûr et fiable à leurs communautés.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, et le chef Guy Monague de la Première Nation de Beausoleil, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la construction d'un nouveau traversier pour passagers et véhicules destiné aux membres de la communauté et aux visiteurs.

Le gouvernement du Canada verse un financement d'au plus 10 millions de dollars à la Première Nation de Beausoleil en plus de financer les services d'un gestionnaire de projet professionnel pour superviser la conception et la construction d'un traversier brise-glace pouvant transporter jusqu'à 150 passagers et 36 véhicules. Le Canada et la Première Nation de Beausoleil ont conclu des ententes de partage des coûts pour la conception et la construction du nouveau traversier et sa livraison à l'île Christian, dans la baie Georgienne, où se trouve la réserve.

Le nouveau traversier, qui pourrait être mis en service dès 2020, remplacera le vieux traversier pour véhicules M.V. Sandy Graham.

Citations

« Le financement d'un nouveau traversier pour passagers et véhicules annoncé aujourd'hui est l'aboutissement de beaucoup de travail et permettra d'assurer une fiabilité accrue pour la Première Nation de Beausoleil. La communauté attend depuis longtemps ce remplacement indispensable. Notre gouvernement est fier d'investir dans cette infrastructure clé qui profitera aux membres de la communauté et aux visiteurs. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous sommes heureux que le gouvernement du Canada s'associe à nous dans le cadre de cet important projet pour notre communauté. Ce tout nouveau traversier construit sur mesure mettra fin à des années d'incertitude et de perturbation des services que nous avons dû endurer pour nous rendre à notre domicile, à l'école et aux rendez-vous médicaux. De plus, nous disposerons d'un accès fiable au transport d'urgence et aux fournitures essentielles. »

Chef Guy Monague

Première Nation de Beausoleil

Faits en bref

Quelque 700 membres de la Première Nation de Beausoleil vivent dans la réserve de l'île Christian, dans la baie Georgienne, à environ 25 kilomètres au nord-ouest de Midland, en Ontario , et à environ 2,5 kilomètres au large des côtes.

, et à environ 2,5 kilomètres au large des côtes. La Première Nation utilise actuellement le M.V. Indian Maiden, un traversier pour 70 passagers capable de briser la glace, et le M.V. Sandy Graham , un traversier pour 28 véhicules, pour se rendre sur le continent et en revenir. Le M.V. Sandy Graham sera déclassé lorsque le nouveau traversier sera mis en service.

Liens connexes

Profil de la Première Nation de Beausoleil

