Les étudiantes et étudiants lanceront une campagne provinciale pour lutter pour l'accès à l'éducation et le droit d'association





TORONTO, 15 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les médias sont invités à assister au lancement d'une campagne provinciale visant à améliorer l'accès à l'éducation postsecondaire et à renforcer les droits étudiants.



La campagne sera lancée durant une conférence de presse à la Tribune de la presse de Queen's Park, donnant le coup d'envoi d'une semaine d'action dans la province, qui comprend une marche et une manifestation à Toronto. Les événements du mardi 19 février sont appuyés par une vaste coalition de syndicats représentant les travailleuses et travailleurs des campus et des secteurs public et privé.

Conférence de presse : Lancement de la campagne de la FCEE-Ontario Quand : Mardi 19 février, 10 h Lieu : Tribune de la presse de Queen's Park Qui : Nour Alideeb (présidente, Fédération canadienne des étudiantes et étudiants Ontario) RM Kennedy, présidente des professeures et professeurs des collèges, Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) Rahul Sapra, vice-président, Union des associations des professeurs des universités de l'Ontario Sam Hammond, président, Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario Marche et rassemblement « Nous les étudiantes et étudiants » Quoi : Les étudiantes, les étudiants, les alliées et les alliés des syndicats des secteurs privé et public marcheront de Yonge et Dundas Square à Queen's Park, suivi d'une manifestation. Quand : Mardi 19 février Rendez-vous à 10h30 La marche commence à 11h Manifestation : Queen's Park, à midi Où : Marche de Yonge-Dundas Square à Queen's Park, 111 Wellesley St Y, Toronto (Ontario) Qui : Nour Alideeb (présidente, Fédération canadienne des étudiantes et étudiants?Ontario) Kim Vaz, chef de campagne, Nourrissons les étudiantes et étudiants, Appuyons les survivantes et survivants sur le campus Jacky Tuinstra Harrison, Association nationale des radios étudiantes et communautaires Ahmad Gaied, vice-président, Fédération du travail de l'Ontario JP Hornick, Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) Harvey Bischof, président, Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario

Pour plus d'information sur les évènements planifiés tout au long de la semaine https://www.facebook.com/events/252997205592024/



La manifestation est organisée de partenariat avec Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario, le Syndicat canadien de la fonction publique Ontario, la Fédération du travail de l'Ontario, la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario, la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario, l'Union des associations des professeurs d'université de l'Ontario, et Unifor.

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants?Ontario est l'organisation étudiante la plus importante au pays, représentant plus de 500 000 étudiantes et étudiants à l'échelle nationale et plus de 350 000 étudiantes et étudiants à l'échelle provinciale. La Fédération milite en faveur d'une éducation postsecondaire gratuite, publique et universelle.

