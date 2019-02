L'IFIC accueille un nouveau membre : Baillie Gifford





TORONTO, 15 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) annonce aujourd'hui que Baillie Gifford Overseas Limited fait maintenant partie des membres de l'organisation.



« Au nom de notre conseil et de nos membres, je tiens à souhaiter la bienvenue à Baillie Gifford, a déclaré Paul C. Bourque, président et chef de la direction de l'IFIC. L'entreprise s'emploie à produire des résultats positifs pour les investisseurs au moyen d'une approche qui met l'accent sur la créativité, le travail constructif afin de répondre aux besoins de ces derniers et l'investissement responsable à long terme. Elle apportera donc un point de vue déterminant dans nos discussions au sein du secteur. »

Fondé à Édimbourg en 1908, Baillie Gifford est un partenariat privé qui exerce ses activités à l'échelle mondiale. Au Canada, elle gère sept fonds communs totalisant un actif sous gestion d'environ 3,5 milliards de dollars.

Pour de plus amples renseignements au sujet de Baillie Gifford Overseas Limited, veuillez visiter le bailliegifford.com .

À propos de l'IFIC

L'Institut des fonds d'investissement du Canada est la voix de l'industrie des fonds d'investissement au Canada. L'IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s'emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l'économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d'emplois. Pour en savoir plus au sujet de l'IFIC, allez à l'adresse ific.ca.

