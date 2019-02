Le Conseil d'administration de Pacific Drilling recommande un programme de rachat d'actions et envoie un Avis d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires





Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait émis un Avis d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, fixée au 22 février 2019 (l'« AGE »), et au cours de laquelle le Conseil d'administration de la Société recommandera aux actionnaires d'approuver un programme de rachat des actions pour un montant total pouvant aller jusqu'à 15,0 millions USD sur une période de deux ans.

L'Avis d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, et la déclaration de procuration sont actuellement envoyés aux détenteurs d'actions ordinaires de la Société, inscrits au 8 février 2019, en vue de l'AGE qui aura lieu le 22 février 2019 à 10 h (heure d'Europe centrale) au siège social de la Société, sis au 8-10 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

Une fois l'approbation des actionnaires obtenue, la Société sera autorisée à acquérir, sur le marché libre ou autrement, en une ou plusieurs transactions, un certain nombre limité d'actions ordinaires de la Société, émises et en circulation, qui pourront être acquises pour un montant total de 15,0 millions USD, sur une période de deux ans à compter de la date de l'AGE.

Le PDG, Bernie Wolford a déclaré : « Le programme de rachat d'actions a pour objectif de permettre à la Société de tirer parti du cours des actions, qui ne reflète pas pleinement la valeur de notre Société. Le programme proposé illustre notre engagement à accroître la valeur pour les actionnaires, et ces rachats d'actions se feront lorsqu'ils seront considérés comme étant dans l'intérêt de la Société et de ses actionnaires ».

Les rachats seront financés à l'aide des liquidités en caisse, et la Société aura le droit de commencer, de suspendre ou d'interrompre les rachats sans préavis et à tout moment pendant la période autorisée. La direction prendra en compte plusieurs facteurs pour juger si les rachats sont appropriés, notamment l'opinion de la direction quant à la sous-évaluation ou non des actions ordinaires sur le marché à un moment précis, et à la possibilité que le rachat augmente le bénéfice par action. La Société ne peut donner aucune garantie en ce qui concerne le nombre d'actions qui seront rachetées au final ou même le moment de ces rachats, le cas échéant. Toutes les actions rachetées deviendront des actions propres de la Société et pourront être cédées ultérieurement à la discrétion du Conseil. Les droits de vote concernant toutes les actions rachetées seront suspendus, et ces actions ne donneront aucun droit à des dividendes ou autres distributions, tant qu'elles seront détenues par la Société.

Des détails supplémentaires sur l'AGE seront fournis aux actionnaires dans l'Avis d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, disponible sur le site Web de la société, à l'adresse www.pacificdrilling.com dans la sous-section « Événements et présentations » (Events & Presentations) de la section « Relations avec les investisseurs » (Investor Relations).

À propos de Pacific Drilling

Grâce à ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie, et à son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling a pour mission de devenir le prestataire de prédilection de l'industrie en matière de services de forage en eau profonde à hautes spécifications. La flotte de sept navires de forage de Pacific Drilling constitue l'une des flottes les plus jeunes et technologiquement les plus modernes au monde. Pacific Drilling a son siège principal au Luxembourg et à Houston. Pour de plus amples informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter son site Web à l'adresse www.pacificdrilling.com.

Déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations et informations figurant dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations se reconnaissent généralement à l'emploi de termes tels que « anticiper », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « envisager », « avoir l'intention de », « notre capacité à », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « projeté », l'emploi du futur et du conditionnel, ou autres termes similaires ne revêtant généralement pas de caractère historique. Ces déclarations prévisionnelles ne sont valables qu'à la date des présentes, et la Société rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

Nos déclarations prévisionnelles expriment nos attentes ou nos prévisions actuelles en ce qui concerne les résultats ou les événements potentiels futurs, y compris la performance financière et opérationnelle future et les soldes de trésorerie ; les coefficients d'efficacité du chiffre d'affaires ; les perspectives du marché ; les prédictions de tendances ; les futures opportunités de contrats clients ; les taux journaliers des contrats ; nos stratégies commerciales et les plans ou objectifs de la direction ; la durée estimée des contrats clients ; le portefeuille de commande ; les dépenses en capital prévues ; les prévisions en termes de coûts et d'économies ; et l'impact potentiel de notre procédure finalisée du Chapitre 11 sur nos opérations futures et sur notre capacité à financer notre entreprise.

Bien que nous soyons d'avis que les hypothèses et les attentes reflétées dans nos déclarations prévisionnelles sont raisonnables et de bonne foi, ces déclarations ne constituent pas des garanties, et les résultats futurs réels peuvent différer sensiblement en raison de divers facteurs. Ces déclarations sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes et se basent sur un certain nombre de jugements ; de plus, les hypothèses, à la date de ces déclarations, sont faites sur des événements futurs, dont un grand nombre sont en dehors de notre contrôle. Les événements et les résultats réels peuvent varier sensiblement de ceux anticipés, estimés, projetés ou sous-entendus par nous dans ces déclarations, en raison de divers facteurs, notamment si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se matérialiser, ou si nos hypothèses sous-jacentes devaient s'avérer être incorrectes.

Les facteurs importants qui pourraient faire varier sensiblement les résultats réels de nos attentes comprennent : le marché mondial du pétrole et du gaz et son impact sur la demande pour nos services ; le marché du forage en mer, notamment la réduction des dépenses en capital de nos clients ; les variations au niveau mondial, de l'offre et de la demande en pétrole et en gaz ; la disponibilité des appareils de forage et l'offre et la demande pour des navires de forage hautement sophistiqués et pour d'autres plateformes de forage en concurrence avec notre flotte ; les coûts liés à l'empilement des plateformes de forage ; notre capacité à conclure et négocier des conditions favorables pour les nouveaux contrats de forage ou les extensions de contrats ; notre capacité à conclure ou exécuter des contrats définitifs et à satisfaire d'autres conditions habituelles ayant trait aux lettres d'intention ou d'attribution que nous recevons pour nos navires-foreurs ; l'éventuelle annulation, renégociation, résiliation ou suspension de contrats de forage résultant de difficultés mécaniques, de la performance, des changements sur le marché, ou d'autres raisons ; notre capacité à mettre en oeuvre nos plans commerciaux ; les effets de notre procédure finalisée du Chapitre 11 sur nos opérations futures ; et les autres facteurs de risque décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » de notre Déclaration d'Enregistrement sur Formulaire F-1 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 18 décembre 2018, et disponible sur notre site Web à l'adresse www.pacificdrilling.com, ou sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

