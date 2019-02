Les gouvernements du Canada et du Manitoba collaborent pour soutenir les services en français de la province





Les gouvernements du Canada et du Manitoba annoncent une entente pour améliorer l'accès aux programmes et aux services en français de la province

WINNIPEG, le 15 févr. 2019 /CNW/ - Au fil des générations, les Canadiens ont gardé leurs langues officielles et leur culture bien vivantes. Le français et l'anglais sont au coeur de notre identité et de nos valeurs. Assurer leur vitalité est essentiel et repose sur l'édification de communautés fortes et dynamiques. L'existence de services dans les deux langues officielles contribue à la capacité des communautés minoritaires de s'épanouir et de se développer.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, et l'honorable Rochelle Squires, ministre du Développement durable du Manitoba et ministre responsable des Affaires francophones, ont annoncé la signature d'une entente à frais partagés pour appuyer l'offre de services provinciaux et municipaux dans la langue de la minorité, soit le français, dans la province.

Dans le cadre de cette entente, les gouvernements du Canada et du Manitoba accorderont 7 millions de dollars chacun sur cinq ans, soit un total de 1,4 million de dollars par année. Ces fonds permettront à la province d'offrir des services et des programmes en français dans plusieurs domaines tels que les services de garde à la petite enfance, le développement économique, le tourisme, et la santé et les services sociaux. Cet investissement s'ajoute aux fonds prévus dans le Plan d'action pour les langues officielles 2019-2023 pour soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire et préserver la dualité linguistique partout au pays.

Citations

« Notre gouvernement reconnaît l'importance pour les francophones et les anglophones des communautés de langue officielle en situation minoritaire d'avoir accès à des services dans leur langue. Cette entente contribuera à soutenir la communauté franco-manitobaine pour qu'elle accède plus facilement, sans barrière linguistique, aux divers programmes et services offerts dans la province. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Nous sommes ravis de collaborer avec le gouvernement du Canada à notre engagement commun à livrer des services dans les deux langues officielles. Cette entente permettra au Manitoba d'améliorer davantage la prestation de services en français. Elle contribuera ainsi à appuyer la dynamique communauté francophone manitobaine, qui sera en mesure d'obtenir une gamme plus vaste de services et de renseignements en français. »

- L'honorable Rochelle Squires, ministre du Développement durable du Manitoba et ministre responsable des Affaires francophones

Les faits en bref

Des ententes à frais partagés sont conclues avec les gouvernements provinciaux et territoriaux annuellement ou sur plusieurs années, pour appuyer la collaboration intergouvernementale en matière de services dans la langue de la minorité.

La collaboration intergouvernementale en matière de services dans la langue de la minorité vise à aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à offrir des services provinciaux, territoriaux et municipaux dans la langue de la communauté minoritaire de langue officielle, ainsi qu'à mettre en place et à maintenir les infrastructures nécessaires.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2019-2023 propose des investissements inégalés de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans pour appuyer les communautés en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme partout au pays.

Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir

