La voiture de course électrique par excellence rencontre le meilleur de la traction intégrale au kiosque de Nissan du SIAC





Le kiosque de Nissan au Salon international de l'auto du Canada, mettant en vedette deux véhicules uniques et splendides et toute la gamme des plus récents modèles de série du fabricant, est un carrefour d'innovation et d'effervescence pour tout ce qui concerne l'automobile.

La LEAF NISMO RC fait son entrée dans les salons automobiles d'envergure.

Nissan Canada a annoncé que sa LEAF NISMO RC serait une voiture de tête officielle de la Coupe Nissan Micra 2019.

Le projet de véhicule Altima-te AWD, dévoilé au Salon de l'auto de Montréal, est exposé pour la première fois dans la région.

TORONTO, 15 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est aujourd'hui, au Salon international de l'auto du Canada (SIAC), à Toronto, que Nissan a révélé pour la première fois dans un salon public sa toute nouvelle LEAF NISMO RC. Conçue par NISMO, cette voiture de course électrique à la carrosserie dynamique est dotée d'une batterie à la fine pointe de la technologie et d'une traction intégrale. Nissan a en outre annoncé en conférence de presse que la LEAF NISMO RC roulera sur les pistes de course canadiennes cette année, puisqu'elle sera l'une des voitures pilotes officielles de la cinquième saison de la Coupe Nissan Micra.



« Nissan, première entreprise à avoir produit une voiture électrique vendue à grande échelle, est fière de présenter aujourd'hui un véhicule qui pourrait bien être le précurseur d'une nouvelle ère des sports automobiles, a déclaré Joni Paiva, président de Nissan Canada Inc. La LEAF NISMO RC est un porte-étendard de la conduite à émission zéro et de la Nissan Intelligent Mobility. Sa puissance incroyable provient de la technologie de la LEAF qui circule actuellement sur nos routes. J'ai déjà hâte de voir la réaction des amateurs de sports automobiles quand ils l'admireront dans toute sa splendeur en tête de peloton cette saison, lors de la Coupe Micra. »

Les spectateurs pourront voir la LEAF NISMO RC de près dans l'enclos ainsi que dans le feu de l'action lors de trois grands événements de la Coupe Micra 2019 :

Canadian Tire Motorsport Park : Du 17 au 19 mai

Circuit de Trois-Rivières : Du 9 au 11 août

Canadian Tire Motorsport Park : du 23 au 25 août

La LEAF NISMO RC : l'apogée de la puissance électrique de Nissan

La voiture spécialisée à émission zéro de NISMO fera tourner bien des têtes au SIAC. Le capot allongé et la calandre en V caractéristique de Nissan mettent en valeur l'avant-train complètement redessiné. Et la peinture distinctive argent et noir, combinée à des accents rouges de NISMO qui rappellent la voiture de Formule E de Nissan, donne une impression continuelle de mouvement, même à la ligne de départ.

NISMO a puisé dans ses profondes connaissances en course automobile pour faire de ce véhicule l'expression électrisante du potentiel qu'offre la technologie à émission zéro, un critère essentiel à la vision Nissan Intelligent Mobility.

La toute nouvelle Nissan LEAF NISMO RC est alimentée par deux moteurs électriques situés aux deux extrémités du châssis. Combinés, ces moteurs développent une puissance de 322 chevaux (161 ch chacun) et transmettent un ahurissant 472 lb-pi de couple instantané aux roues. Ils produisent donc plus de deux fois la puissance et le couple du modèle 2011. À cela s'ajoute un groupe motopropulseur emprunté à la nouvelle Nissan LEAF , lequel comprend une batterie au lithium-ion à grande capacité et des onduleurs. Et grâce à son nouveau système de traction intégrale, la LEAF NISMO RC réalise des prouesses spectaculaires dans les virages.



Le projet de véhicule Altima-te AWD pour la première fois à Toronto

Nissan perpétue sa tradition en présentant, lors du salon, un nouveau véhicule équipé de chenilles DOMINATOR haute performance d'American Track Truck. Mais au contraire des multisegments de la famille « Warrior » dotés de chenilles, nous avons ici affaire à une berline, un véhicule unique qui incarne la traction intégrale de l'Altima 2019 au Canada.

Tout comme le Rogue Warrior, lancé au Salon de l'auto de Montréal 2016, l'Altima-te AWD a été entièrement conçue par l'entreprise québécoise Motorsports in Action (MIA), qui a utilisé le système de chenilles DOMINATORMD d'American Track Truck.

Les chenilles mesurent 1 220 millimètres (48 pouces) de long, 750 millimètres (30 pouces) de haut et 380 millimètres (15 pouces) de large. L'Altima-te AWD a nécessité une transformation plus en profondeur de la carrosserie et du châssis en comparaison avec les changements apportés pour créer le projet de véhicule Rogue Warrior. Modification la plus visible à l'extérieur de l'Altima, les ailes avant et arrière de chaque côté ont été élargies de 180 millimètres (7 pouces) pour accueillir le système de chenilles DOMINATOR, ce qui correspond à un élargissement total de la carrosserie de 360 millimètres (14 pouces). Le véhicule a ainsi beaucoup de prestance, tout en conservant l'identité visuelle et les lignes fluides de la berline Altima.



L'Altima-te AWD sera exposée lors des journées publiques du SIAC 2019, puis au Salon international de l'auto de Vancouver, en mars. Pour en voir et en lire davantage sur l'Altima-te AWD, cliquez ici .

