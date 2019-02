Nouvelle progression d'Acheter-louer.fr en 2018





LES ULIS, France, February 15, 2019 /PRNewswire/ --

Produits d'exploitation en hausse de + 7,3 %

Chiffre d'affaires en progression de + 14,2 %

Acheter-louer.fr confirme en 2018 le redressement initié en 2016 : les produits d'exploitation connaissent leur troisième année consécutive de hausse de + 7,3 %, et un chiffre d'affaires en progression de + 14,2 %

Avec une situation financière solide, Acheter-louer.fr aborde l'année 2019 en bonne position.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/777840/Acheter_louer_fr_Logo.jpg )

Produits d'exploitation :

2018 : 3 868 K? *

2017 : 3 604 K?

Variation : + 7,3 %

Chiffre d'affaires :

2018 : 2 895 K? *

2017 : 2 535 K?

Variation : + 14,2 %

(*) Chiffres consolidés non audités

Produits d'exploitation en hausse

Les produits d'exploitation ont progressé pour la troisième année consécutive, atteignant 3 868 K? pour l'exercice 2018 contre 3 604 K? pour l'exercice 2017.

Le chiffre d ' affaires Internet a progressé de 2 4 , 9 %, principalement grâce aux activités de e-marketing à la performance et à l'exploitation de bases de données de particuliers en recherche immobilière et d'amélioration de leur habitat.



principalement grâce aux activités de e-marketing à la performance et à l'exploitation de bases de données de particuliers en recherche immobilière et d'amélioration de leur habitat. Avec une diminution de 15,3 %, le chiffre d ' affaires presse reste une activité rentable . Grâce à la variabilisation des coûts de production mise en place depuis 3 ans, la marge d'exploitation de cette activité est désormais positive.



. Grâce à la variabilisation des coûts de production mise en place depuis 3 ans, la marge d'exploitation de cette activité est désormais positive. La ligne d'activité « BtoB », qui représente un centre de profit important pour la société qui comprend le magazine d'information professionnelle « Expression » et des prestations web et e-mailing uniquement adressés aux agences immobilières ont atteint un chiffre d'affaires de 302 K? en 2018 contre 254 K? en 2017 soit une progression de 19,1 %.

Situation financière solide

Acheter-louer.fr a mis en place en septembre 2017 un financement obligataire sous forme d'Obligations Convertibles auxquelles sont attachées des Bons de Souscription à Obligations Convertibles (« OCABSOC ») permettant un apport en quasi fonds propres maximum de 29 M?, sur une durée de 6 ans.

Sans dette, avec une trésorerie positive au 30 juin, Acheter-louer.fr a réalisé en Septembre 2018 une levée de fonds de 739 K? par l'exercice des BSOC 2018 lui permettant de renforcer sa capacité d'investissement.

Acheter-louer.fr a étudié et non retenu plusieurs cibles en vue d'une croissance externe.

Elle continue ces prospections et espère aboutir au cours des prochains mois à la conclusion d'une opération relutive.

2019 s'annonce bien

Acheter-louer.fr est confiant en sa capacité à réaliser une bonne année 2019.

Pour la première fois depuis plusieurs années, elle a la visibilité financière lui permettant de construire un modèle de développement sur le long terme.

Elle dispose d'une trésorerie solide amenée à se renforcer chaque année par l'exercice des OCABSOC émise en 2017, ainsi que de reports déficitaires de plus de 11 M? qui optimiseront ses cash- flows.

Comme indiqué dans ses différents communiqués, Acheter-louer.fr compte utiliser cette trésorerie afin d'atteindre la taille critique sur le marché du marketing à la performance appliqué à l'immobilier, aux différentes étapes de la vie immobilière du particulier et de l'habitat.

Une partie des fonds est utilisée dans une optique de croissance interne, afin notamment d'élargir les bases de données en propres et de renforcer leur monétisation.

Les croissances externes envisagées seront complémentaires des expertises du groupe et de ses positions. Les domaines d'activités visés sont : Gestion de bases de données / e-marketing / SEO / e-mailing / Collecte et qualification de lead / Régie / Routage emailing / Création de contenu digital / Développement de solutions et d'applications appliquées à la chaîne de valeur de l'immobilier.

Ces acquisitions permettront de développer des ventes croisées auprès des clients et prospects d'Acheter-louer.fr et d'augmenter la productivité du groupe. Elles pourront également concourir à développer l'audience directe et indirecte du Site Acheter-louer.fr.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing

Thématiques d ' annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières de professionnels

Outils de marketing direct numérique, de site responsive ainsi qu ' une gamme complète d ' applications web-mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier

Campagnes e-mailing BtoC et BtoB

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat

Contacts Acheter-Louer.fr : 01-60-92-96-00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Communiqué envoyé le 15 février 2019 à 11:30 et diffusé par :