Programme de remplacement de la flotte de VIA Rail : Siemens Canada lance le processus d'approvisionnement

MONTRÉAL, le 15 févr. 2019 /CNW/ - Dans le cadre de son programme du remplacement de la flotte de VIA Rail Canada (VIA Rail), Siemens Canada, la compagnie qui a été sélectionnée par VIA Rail pour construire les rames de trains qui remplaceront la flotte actuellement exploitée dans le corridor Québec - Windsor, est à la recherche de fournisseurs intéressés. Pour ce processus, deux bureaux d'approvisionnement ont été mis sur pied à Montréal, au Québec, et à Oakville, en Ontario. Siemens a pour objectif d'utiliser du contenu canadien dans une proportion allant jusqu'à 20% en fournitures et services.

Siemens recherche des fournisseurs dans les domaines d'expertise suivants :

Fournitures électriques ; Fournitures mécaniques ; Services liés au contrat de service technique et de fourniture de pièces de rechange.

Tout comme VIA Rail, Siemens s'engage à mener un processus d'approvisionnement juste et transparent. Le choix des fournisseurs sera fondé sur le coût total de propriété, la qualité et le calendrier de livraison.

Pour devenir un fournisseur Siemens présélectionné, les parties intéressées peuvent compléter le Formulaire de candidature de fournisseur.

Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 11 mars 2019 à 11 h 59 HNE. Les parties intéressées qui ne peuvent pas respecter cette date limite peuvent soumettre une demande de prolongation à Siemens Canada par courrier électronique, qui sera évaluée au cas par cas.

Siemens évaluera toutes les candidatures et invitera les fournisseurs présélectionnés à assister à une journée des fournisseurs de Siemens Canada afin de discuter plus en détail du contexte du projet, du calendrier et des autres possibilités à moyen et long terme. Les fournisseurs qualifiés seront également considérés pour d'autres projets Siemens lorsque applicable.

Programme de remplacement de la flotte de VIA Rail

VIA Rail exploite des trains parmi les plus vieux en Amérique du Nord, certains datant des années 1950, et la plupart arrivant à la fin de leur vie utile. VIA Rail commencera à retirer une partie de sa flotte en 2019. Pour cette raison, le respect de l'échéancier a été un critère essentiel pour conserver le niveau de service et les emplois actuels dans le corridor Québec - Windsor.

Le 12 décembre 2018, VIA Rail a annoncé l'octroi d'un contrat de 989 millions de dollars à Siemens Canada pour la construction des 32 rames de trains qui remplaceront la flotte actuellement exploitée dans le corridor Québec - Windsor. Siemens Canada a été sélectionné à l'issue d'un appel d'offres équitable, ouvert, rigoureux et transparent sous la supervision d'un surveillant en matière d'équité indépendant et du conseil d'administration de VIA Rail. L'évaluation des proposants s'est fondée sur le respect de l'échéancier, la qualité des produits et le prix.

À compter de 2022, des millions de passagers de VIA Rail dans le corridor le plus achalandé du Canada profiteront d'une toute nouvelle génération de trains offrant des sièges plus confortables, plus de places pour les personnes à mobilité réduite et des technologies de pointe qui réduiront la consommation de carburant et l'empreinte carbone des voyageurs.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques de la nouvelle flotte de VIA Rail dans le Corridor :

Confort amélioré : éclairage à DEL, ports USB, sièges larges, zones silencieuses, nouvel aménagement intérieur, rangement à vélos et espaces améliorés pour les bagages.

Caractéristiques d'accessibilité universelle améliorées qui surpassent les normes en la matière : plusieurs espaces pour les fauteuils roulants et autres aides à la mobilité, numéros de sièges en braille, places pour accompagnateurs, bouton d'appel d'urgence près de chaque siège, toilettes plus grandes et entièrement accessibles, et élévateur intégré pour aides à la mobilité dans chaque rame de train.

Caractéristiques de sécurité améliorées surpassant les normes les plus récentes.

Moteurs de locomotives améliorés respectant les normes d'émission de niveau 4.

Fonctionnement bidirectionnel réduisant les coûts et augmentant la capacité de transport.

Durant le cycle de vie prévu de 30 ans de la nouvelle flotte, sa maintenance sera confiée à des employés qualifiés de VIA Rail des centres de maintenance de Montréal et de Toronto de VIA Rail. Ces activités feront l'objet d'un contrat de fourniture de pièces de rechange et d'assistance technique de 15 ans, dont la valeur est estimée à 23,7 millions de dollars par année.

Modernisation de VIA Rail

Le remplacement de la flotte du corridor Québec - Windsor s'inscrit dans le cadre du plan de VIA Rail pour la transformation des services ferroviaires voyageurs canadiens. Ce plan prévoit aussi la rénovation d'une partie du matériel roulant utilisé sur les liaisons longs parcours de VIA Rail. En conséquence, les travaux suivants ont été annoncés plus tôt en 2018 à plusieurs endroits:

17 voitures accessibles - Bombardier - La Pocatière

25 voitures de la classe Économie - CAD Industries Ferroviaires - Montréal

4 voitures-restaurants - Rail GD - Gaspésie

Jusqu'à 33 voitures des classes Économie et Affaires - VIA Rail - Montréal

Ces travaux représentent un investissement d'environ 154 millions de dollars et mobiliseront 300 travailleurs au Québec.

À propos de VIA Rail Canada

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et mène à bon port environ 4,8 millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

À propos de Siemens Canada

Depuis 1912, Siemens Canada est synonyme d'excellence technologique, d'innovation, de qualité et de fiabilité. Les technologies de Siemens dans les domaines de l'électrification, de l'automatisation et de la numérisation aident à la concrétisation de ce qui compte vraiment pour les Canadiens. De l'Atlantique au Pacifique, les employés de Siemens Canada proposent des solutions en matière d'énergie durable, d'infrastructure intelligente et d'entreprise numérique. Étant l'un des plus importants producteurs mondiaux de technologies écoénergétiques préservant les ressources, Siemens est un fournisseur de premier plan de solutions efficaces de production et de transport de l'énergie, et un pionnier au chapitre des solutions en matière d'infrastructure, d'automatisation, d'entraînement et de logiciels destinées à l'industrie. Par l'intermédiaire de sa filiale gérée séparément, Siemens Healthineers, l'entreprise est également un important fournisseur d'équipement d'imagerie médicale - comme les systèmes de tomodensitométrie et d'imagerie par résonance magnétique - ainsi qu'un fournisseur de premier plan dans le secteur des diagnostics en laboratoire et des TI cliniques. Les ventes de Siemens Canada pour l'exercice 2018 (qui a pris fin le 30 septembre) s'élevaient à 3 milliards de dollars canadiens. L'entreprise compte environ 4 800 employés et 44 emplacements à l'échelle du pays, dont neuf usines de production. Pour en savoir plus, visitez le site www.siemens.ca.

