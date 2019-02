Universitas lance son Programme Tremplin





Un accompagnement sans égal pour la réussite scolaire

QUÉBEC, le 15 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Universitas, un chef de file en matière de régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), dévoile aujourd'hui, en ces Journées de la persévérance scolaire, un tout nouveau programme de soutien à la réussite scolaire destiné exclusivement à ses clients.

Le Programme Tremplin est un service d'aide spécialement adapté aux parents d'enfants âgés de 4 à 12 ans qui éprouvent certaines difficultés dans leurs apprentissages. Au bout du fil, ces parents auront à leur disposition un réseau d'intervenants qualifiés en éducation prêts à les accompagner.

« Le Programme Tremplin reflète notre engagement à accompagner les familles dans l'atteinte du plein potentiel de leurs enfants. Nous offrons à nos clients un accès gratuit à l'expertise d'un réseau d'intervenants qui se joignent à nous pour créer une offre de service unique dans notre industrie », affirme Pierre Lafontaine, vice-président, Expérience client et stratégie des affaires.

De l'aide concrète pour favoriser la réussite éducative

Ayant fait sa marque au Québec et au Nouveau-Brunswick en rendant accessibles aux familles de tous les milieux des solutions d'épargne, Universitas s'est donné comme ambition de favoriser l'accès aux études pour le plus grand nombre. Fortement impliquée dans le domaine de l'éducation, Universitas croit fermement que la poursuite des études postsecondaires se prépare dès l'enfance, à la fois sur le plan financier et sur le plan de l'apprentissage.

C'est pourquoi le Programme Tremplin répond aux besoins des familles qui cherchent du soutien face à des défis de toutes sortes, dont des difficultés scolaires, le TDAH, des troubles d'apprentissage (dyslexie, dysphasie, etc.), la douance, des problèmes d'intimidation, et bien d'autres. Grâce à ce service, une famille peut profiter de six heures de consultation gratuite par an avec des intervenants qualifiés en éducation.

« Les facteurs de réussite pour un élève ne se résument pas à ce qui se passe entre les murs de l'école. En offrant une aide directe aux parents, nous faisons une différence concrète pour ces familles, puisque ce type de ressources spécialisées se fait rare dans le réseau de l'éducation », précise Ghislaine Nadeau, vice-présidente, Ressources humaines et initiatrice du Programme Tremplin.

Au sujet d'Universitas

Depuis sa création en 1964, Universitas est un chef de file en matière d'épargne-études, accompagnant les familles du Québec et du Nouveau-Brunswick dans le financement des études postsecondaires. Organisme sans but non lucratif, il s'agit de la seule fondation de cette spécialité à avoir son siège social au Québec. Universitas gère plus de 1,4 milliard d'actifs et a versé, à ce jour, plus de 885 M$ en paiements d'aide aux études (PAE) et en remboursement d'épargne.

