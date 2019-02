Nouveau centre d'apprentissage et de garde d'enfants à l'Université de Saint-Boniface en appui à la communauté francophone du Manitoba





Les gouvernements du Canada et du Manitoba annoncent le financement du projet de construction d'un centre d'apprentissage et de garde d'enfants à l'Université de Saint-Boniface

WINNIPEG, le 15 févr. 2019 /CNW/ - Les deux langues officielles constituent une richesse pour tous les Canadiens. Elles nous procurent des avantages sur le plan économique, social et culturel. Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir l'essor des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire partout au pays. L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, en compagnie de M. Dan Vandal, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, ont annoncé le financement d'un projet favorisant l'accès des familles à des services de garde pour jeunes enfants dans la langue de la minorité.

Le gouvernement du Canada, par l'entremise du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, alloue la somme de 2,077 millions de dollars pour la construction d'un centre d'apprentissage et de garde d'enfants. Le gouvernement du Manitoba et l'Université de Saint-Boniface allouent une contribution de 4,077 millions de dollars au projet.

Le nouveau centre permettra d'offrir des services en français aux enfants dont les parents étudient ou travaillent à l'Université de Saint-Boniface, ou vivent dans la communauté francophone avoisinante.

Citations

« Au fil des générations, les francophones de toutes les régions du Canada ont gardé leur langue et leur culture bien vivantes. Cela passe par l'accès à l'éducation et des expériences culturelles dans sa langue, dès le plus jeune âge. C'est pourquoi je suis heureuse d'annoncer le financement de ce centre d'apprentissage et de garde d'enfants pour que les enfants puissent vivre dans un environnement francophone toute la journée. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Le gouvernement du Canada veille au développement et à l'épanouissement des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire partout au pays. Le projet de service de garde de l'Université de Saint-Boniface est important pour la communauté francophone du Manitoba, car il permettra aux enfants, dès leur plus jeune âge, de vivre en français ailleurs qu'à la maison. »

- M. Dan Vandal, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones et député de Saint-Boniface-Saint-Vital

« Nous nous réjouissons de cet investissement significatif de la part du gouvernement canadien et de la province du Manitoba. Les étudiantes et les étudiants, le personnel ainsi que la communauté bénéficieront grandement d'un tel centre, sachant que des services de qualité, valorisant la langue et la culture française, permettront à 80 enfants de forger leur identité franco-canadienne dès un jeune âge et ainsi agrandir l'espace francophone au Manitoba. »

- M. Gabor Csepregi, recteur de l'Université de Saint-Boniface

Les faits en bref

L'Université de Saint-Boniface est le plus ancien établissement d'enseignement postsecondaire de l'Ouest canadien et l'unique université de langue française au Manitoba.

Le nouveau centre sera situé sur le campus de l'Université, dans un édifice neuf d'un étage et d'une superficie de 7 800 pieds carrés. Il pourra accueillir 80 enfants, soit 16 poupons et 64 enfants d'âge préscolaire.

Le centre accueillera des stagiaires du programme Éducation de la jeune enfance de l'École technique et professionnelle, qui fait partie de l'Université de Saint Boniface. Les éducatrices et éducateurs qui y seront formés pourront ensuite travailler dans l'ensemble des services de garde du Manitoba.

Le coût total du projet est de 6,15 millions de dollars. Le gouvernement du Canada y investit 2,077 millions de dollars sur 3 ans. Le gouvernement du Manitoba a accordé une somme de 900 000 dollars au projet et l'Université de Saint-Boniface couvrira les coûts restants.

Le Plan d'action pour les langues officielles propose des investissements inégalés de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour appuyer les communautés en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme partout au pays.

