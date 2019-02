Avis aux médias : Humane Society International ferme un 14e élevage de viande canine en Corée du Sud, sauvant ainsi près de 200 chiens dans une situation critique





MONTRÉAL, 15 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- HSI/Canada est sur place en Corée du Sud pour participer, aux côtés de ses partenaires internationaux, à la fermeture définitive d'une épouvantable ferme de viande canine ? il s'agira de la 14e ferme démantelée par Humane Society International à ce jour.



Cette ferme de viande canine fonctionnait également comme une usine à chiots, démontrant que la ligne est mince entre les chiens vendus en tant qu'animaux domestiques et les chiens vendus pour être consommés. Dans cet établissement, les chiens étaient soit vendus en tant qu'animaux domestiques soit pour aller à l'abattoir, selon ce qui rapportait le plus d'argent à ce moment-là.

Au total, 200 chiens vont être secourus et plus de 160 d'entre eux vont être acheminés vers le Canada où ils seront temporairement logés et réhabilités au besoin par HSI/Canada et Friends of HSI. Ils seront ensuite pris en charge par des organismes de placement partenaires. Les médias et les chaînes de diffusion d'informations sont invités à accueillir les chiens à leur arrivée à Toronto (détails ci-dessous).

QUOI :

La fermeture définitive d'un établissement faisant office à la fois de ferme de viande canine et d'usine à chiots en Corée du Sud et le sauvetage de 200 chiens qui seront recueillis dans des refuges au Canada et aux États-Unis.

OÙ :

Ferme 14 à Hongcheon, Corée du Sud. Cliquez ici pour afficher la carte Google.

pour afficher la carte Google. Les chiens arriveront à l'aéroport international Pearson de Toronto : Cargo Air Canada : 2580 Britannia Road East, Mississauga, Ontario L4W 2P7. Cliquez ici pour afficher la carte Google.

pour afficher la carte Google. Refuge temporaire de HSI/Canada à Cambridge, Ontario. Veuillez appeler le numéro ci-dessous ou envoyer un courriel pour prendre rendez-vous.

Refuge temporaire de HSI/Canada à Montréal, Québec. 7314 av. Mountain Sights (au sud de Jean-Talon Ouest), Montréal, Québec H4P 2A6. Cliquez ici pour afficher la carte Google.

QUAND :

Les représentants de HSI/Canada qui ont inspecté la ferme 14 sont disponibles à n'importe quel moment pour une entrevue.

Les médias sont invités à l'aéroport international Pearson (pour l'arrivée des chiens) le lundi 18 février (environ 19 h HNE). Veuillez communiquer par téléphone ou par courriel avec la personne-ressource pour les médias pour confirmer votre présence (coordonnées ci-dessous).

Les médias peuvent se rendre au refuge temporaire de HSI/Canada à Cambridge, Ontario, le 18 février. Veuillez communiquer par téléphone ou par courriel avec la personne-ressource pour les médias pour confirmer votre présence (coordonnées ci-dessous).

Plus de 40 chiens arriveront à Montréal et seront recueillis dans le refuge d'urgence temporaire de HSI/Canada le 21 février aux alentours de 16 h. Veuillez communiquer par téléphone ou par courriel avec la personne-ressource pour les médias pour confirmer votre présence (coordonnées ci-dessous).

QUI : L'équipe de sauvetage animal de Humane Society International est composée de porte-paroles parlant anglais, français et coréen.

POURQUOI : On estime à 2,5 millions le nombre de chiens gardés en captivité dans des conditions déplorables dans des milliers de fermes à travers la Corée du Sud pour être abattus pour la consommation humaine. Les chiens souffrent énormément, à la fois sur le plan physique et psychologique. Et pour cause, ils passent leurs vies entières dans de minuscules et étroites cages en fil de fer, sans avoir accès à la nourriture, l'eau, les stimulations, le confort ou les soins vétérinaires. La mise à mort des chiens se fait par électrocution.

Les faits :

La consommation de viande canine est en plein déclin en Corée du Sud, en particulier parmi les générations plus jeunes, comme le montre un sondage réalisé par Gallup Korea en juin 2018 selon lequel 70 % des Sud-coréens affirment ne plus vouloir consommer de viande canine à l'avenir.



en juin 2018 selon lequel 70 % des Sud-coréens affirment ne plus vouloir consommer de viande canine à l'avenir. Le programme de transition de HSI destiné aux fermiers produisant de la viande canine en Corée du Sud a remporté un franc succès en leur permettant de trouver de nouvelles sources de revenus telles que le transport maritime, la culture de bleuets, etc.



À ce jour, HSI a sauvé plus de 1?500 chiens et chiots de fermes de viande canine en Corée du Sud.



En novembre dernier, HSI a aidé le conseil municipal de Seongnam à fermer Taepyeong, le plus grand abattoir de chiens du pays, qui sera remplacé par un parc communautaire.

Téléchargez la vidéo et les photos du sauvetage en cliqu ant ici .

Contact média: Christopher Paré ? b: 514 395-2914 x 206, c: 438 402-0643, cpare@hsi.org

Humane Society International/Canada est un leader en matière de protection animale. HSI Canada met en oeuvre des programmes de protection des animaux de compagnie, de la faune et de son habitat naturel, de préservation de mammifères marins et de bien-être des animaux de ferme et des animaux dans la recherche. HSI/Canada est fière de faire partie de Humane Society International ? l'un des organismes de protection animale les plus importants au monde. HSI/Canada célèbre les animaux et confronte la cruauté dans le monde entier ? sur internet à l'adresse www.hsicanada.ca

Communiqué envoyé le 15 février 2019 à 11:00 et diffusé par :